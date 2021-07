Neues Ärzteteam – Unispital steigt beim FCB ein Wegen eines auslaufenden Vertrags sind bei den Heimspielen des FC Basels ab sofort Notärzte des Universitätsspitals im Einsatz. Sie lösen ein Team der Rettung Basel-Stadt ab. Martin Regenass

Bereit für Notfälle: Das Team des Universitätsspitals besteht immer aus vier Fachleuten. Foto: zvg

Ein Matchbesucher strauchelt auf der Treppe zur Tribüne und verletzt sich am Knöchel. Oder ein Fan erleidet einen Herzinfarkt: In solchen Fällen ist rasches und kompetentes Handeln durch Ärzte und medizinisches Personal gefragt. Bis zum letzten Donnerstag, als der FCB gegen den FK Partizani Tirana spielte, war jeweils ein Ärzteteam der Rettung Basel-Stadt bei Spielen im St.-Jakob-Park vor Ort. Neu kommt ein Notarztteam des Universitätsspitals bei medizinischen Zwischenfällen zum Einsatz. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor, die das Unispital am Freitag verschickt hat.

