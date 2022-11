Turbulenzen an der Herzklinik – Unispital setzt Starchirurg Thierry Carrel vor die Tür Weil das Unispital in einem Schnellverfahren einen neuen Chef ernannt hat, müssen Spitzenärzte wie Carrel überstürzt das Feld räumen. Angeblich alles nur, weil unter den Herzkliniken neue Konkurrenz droht. Catherine Boss

Weltweit bekannter Herzspezialist und Professor, Thierry Carrel: Weiss noch nicht, wo er seine geplanten Operationen in ein paar Wochen ausführen wird. Foto: Laurent Crottet

Thierry Carrel gilt als einer der besten Herzspezialisten in Europa. Mit einem Renommee, das ihn bis in die USA und nach Asien bekannt macht. Der 62-jährige Spitzenmediziner war 21 Jahre lang Klinikdirektor der Herzchirurgie am Berner Inselspital.