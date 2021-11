Verdacht auf Tarifschwindel – Unispital operiert an unregistrierter Aussenstation Tarifverstösse und illegale Operationen. Schwere Vorwürfe des Magazins «Saldo» gegen das Basler Universitätsspital lösen eine Untersuchung der Gesundheitsdirektion aus. Daniel Wahl

Eingerichtet für künstliche Befruchtung: Am Standort Vogesenstrasse 134 lässt das Unispital seit März auch Nasenscheiden und Mandeln stationär operieren. Foto: Dominik Plüss

Seit März 2021 betreibt das Universitätsspital Basel extern einen neuen Operationssaal für Nasen- und Mandeloperationen an der Vogesenstrasse 134. Es ist eigentlich der Praxisstandort für künstliche Befruchtung. Bloss werden dort nun – laut Enthüllungen des Konsumentenmagazins «Saldo»(kostenpflichtiger Artikel) – wöchentlich drei bis sechs Patienten im Kopfbereich operiert. Das sind stationäre Behandlungen, die das Risiko von starken Blutungen bergen und eine Intensivpflegestation in unmittelbarer Nähe bräuchten. Diese fehlt dort. Die frisch operierten Patienten werden deshalb nach dem Eingriff ins Taxi verfrachtet und über den fünf Minuten entfernten Lieferanteneingang des Unispitals in die Bettenstation gebracht.

Eine Zulassung dürfte der Standort Vogesenstrasse 134 nicht haben. Die Vermutung liegt nahe, dass deshalb die Vogesenstrasse 134 auch nicht staatlich kontrolliert ist in Bezug auf Hals-, Nasen- und Ohrenoperationen. Denn weder der Standort noch die spezifische Bezeichnung der Eingriffe ist auf der zurzeit gültigen Spitalliste zu finden. «Saldo» kommt nach Rücksprache mit diversen Krankenkassen zum Schluss, dass dort illegal operiert werde und das Unispital zu unzulässigen Tarifen abrechne.

Die globale Ausnahmesituation

Gegenüber der BaZ begründet das Unispital seinen Entscheid, einen externen Operationssaal zu führen, so: «Das USB hat, um Patienten monatelange Wartezeiten zu ersparen, Behandlungen an der Vogesenstrasse 134 durchgeführt. Dies im Rahmen der globalen Ausnahmesituation und in dafür geeigneten Räumlichkeiten.» Die Behauptung, dies sei illegal, sei auch falsch, schreibt der Leiter Kommunikation, Nicolas Drechsler. Die Experten würden die medizinische Sicherheit garantieren.

Eine Zulassungsbewilligung kann das Universitätsspital aber auf Anfrage nicht vorlegen. Vielmehr deuten die relevanten und der BaZ bekannten Gesetzesartikel darauf hin, dass dies nach Krankenversicherungsgesetz nicht möglich ist. So lautet die zentrale Bestimmung: «Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten dienen, sind zugelassen, wenn sie auf der Spitalliste des Kantons aufgeführt sind.» Darüber hinaus müssten solche Abteilungen gemäss weiteren Ausführungen des Krankenversicherungsgesetzes eine «räumliche Kontinuität» gewährleisten, sonst sei der Betrieb «als zwei oder mehrere Spitäler» zu betrachten. Der Standort Vogesenstrasse kann das nicht garantieren.

Zu Höchsttarifen abgerechnet

Auf diese Weise organisiert, rechnet das Unispital mit dem eigenen, höchsten Spitaltarif (Baserate) aller Spitäler in der Region ab und nicht mit dem Tarif eines bewilligten Zweitspitals. Der Unterschied beträgt gemäss «Saldo» rund 500 Franken pro Operation.

Nach den Enthüllungen ist Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hellhörig geworden: «Wir bestätigen, dass wir eine aufsichtsrechtliche Abklärung eingeleitet haben», lässt er ausrichten. Zu weitergehenden Fragen will er sich nicht äussern.

Das Universitätsspital hat in diesem Jahr bereits einmal unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt. Es eröffnete ein sogenanntes Phantomspital an der Gellertstrasse, das mit dem Goodwill von Engelberger erst nach seiner Betriebsaufnahme bewilligt worden ist.

