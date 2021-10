Hightech für Frühgeborene – Unispital investiert 2,25 Millionen in Neonatologie Die Abteilung des Basler Kinderspitals hat eine umfassende Sanierung erfahren. Die engen Platzverhältnisse und die hohen Temperaturen sind damit hoffentlich Geschichte. Lisa Groelly

Der gestrickte Tintenfisch im Brutkasten lässt die sterilen Räume zum Leben erwecken. Foto: Kostas Maros

An Sommertagen konnte es auf der Neonatologie des Universitären Kinderspitals beider Basel (UKBB) vorkommen, dass es in den Brutkästen, in denen Frühgeborene oder schwer kranke Neugeborene liegen, zu heiss wurde. Dann musste das Pflegepersonal die Inkubatoren öffnen und dafür sorgen, dass es darin wieder kühler wurde. Auch die Platzverhältnisse waren eng; es war beispielsweise nicht möglich, eine bettlägerige Mutter zu ihrem Kind zu bringen.

Weiter nach der Werbung

Ab sofort dürften diese Probleme der Vergangenheit angehören. Im letzten halben Jahr wurde die Neonatologie umfassend saniert, am Samstag zügeln die allerkleinsten Patientinnen und Patienten aus ihrer temporären Residenz wieder zurück ins Perinatalzentrum im Universitätsspital Basel (USB).

Kühldecke statt Bodenheizung

Jedes der drei sanierten Patientenzimmer hat Kapazität für bis zu sechs Neugeborene. Obwohl medizinische Geräte in den Räumen dominieren, sind sie liebevoll eingerichtet: Ein Vorhang mit Schäfchen bedeckt das Wärmebett, im Brutkasten liegt ein Kuscheltier. Im Vergleich zu vorher bieten die Räume deutlich mehr Platz: Aktenschränke mit Ordnern sind grossen Monitoren gewichen.

«Die schwierigste Aufgabe war es, optimal auf die Bedürfnisse der fragilen Patientengruppe einzugehen und im bestehenden Bau das benötigte Raumklima zu schaffen», sagt der leitende Architekt Michael Müller Gygax. Eine Kühldecke – quasi das Gegenteil einer Bodenheizung – soll nun dazu beitragen, dass die Temperatur im Raum 22 Grad nicht übersteigt.

Aktenschränke mit Ordnern sind zahlreichen Monitoren gewichen. Durch die Schiene an der Decke können die Geräte ausserdem flexibel verschoben werden. Foto: Kostas Maros

Ein für das Raumklima wichtiger Aspekt ist ausserdem die Fassade aus elektrochromem Glas. Auf diese ist das Projektteam besonders stolz, da es sie zur «technisch modernsten Neonatologie der Schweiz» macht. Die Fensterfront lässt sich damit um bis zu 60 Prozent abdunkeln. Dies schützt einerseits vor Licht und Wärme, ist andererseits aber auch ein guter Sichtschutz. Das ist vielen Eltern wichtig: Wenn Mütter ihr Baby stillen oder Eltern ihr Kind auf ihren nackten Oberkörper legen, muss die Privatsphäre gewahrt sein.

Die Kosten für die Sanierung, die nach 16 Jahren intensiver Nutzung nötig geworden war, betragen 2,25 Millionen Franken. Diese werden vom USB getragen, in dessen Räumlichkeiten sich die Neonatologie befindet. Das UKBB, das die Abteilung als Mieterin betreibt, hat aber einen Teil der technischen Ausstattung übernommen: Die Schienen an der Decke, an denen die medizinischen Geräte flexibel verschoben werden können, um mehr Platz zu schaffen, hat das Kinderspital selber bezahlt. Ausserdem steigt nach der Sanierung der Mietzins für das UKBB.

Umbau unter Vollbetrieb

Der Umbau war bewusst im Sommer geplant, weil im UKBB zu dieser Jahreszeit normalerweise am wenigsten Betrieb herrscht und die Neonatologie für diese Zeit dorthin gezügelt werden konnte. Doch auf diesen Erfahrungswert konnte man sich nicht verlassen: «Es war die ganze Zeit über sehr viel los im UKBB. Der Umbau geschah unter Vollbetrieb; diesen Sommer wurden Krankheiten und Infektionen behandelt, die man sonst nur aus den Wintermonaten kannte», sagt Sven Schulzke, Abteilungsleiter der Neonatologie. Grund dafür sei die Pandemie, die bekannte Muster aufgebrochen hat.

Dass sich das Kinderspital im Unispital eingemietet hat, ist einfach zu begründen: Die Geburtsklinik, das Wochenbett sowie die Abteilung für Schwangere, die aufgrund von Komplikationen bei Mutter oder Kind ambulant behandelt werden müssen, befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Neonatologie. «Das ist ein Alleinstellungsmerkmal: Wenn es bei der Geburt zu Komplikationen kommt, ist innerhalb von einer Minute ein Arzt vor Ort», betont Gwendolin Manegold, die leitende Ärztin der Frauenklinik. Denn in solchen Momenten zählt manchmal jede Sekunde.

Dieses Bettchen hält Frühgeborene warm. Foto: Kostas Maros

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. @LisaGroelly

Fehler gefunden?Jetzt melden.