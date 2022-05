Rotblau weltweit – Union Berlin steht im Europacup und Urs Fischer sagt: «Das ist Wahnsinn!» Dank dem klaren Sieg gegen Freiburg dürfen die Eisernen kommende Saison international mitspielen. Bei Breel Embolo steht derweil ein Wechsel in die Ligue 1 im Raum. Tobias Müller

Daumen hoch: Union Berlin und Urs Fischer sind nächste Saison im Europacup dabei. Foto: Keystone

Deutschland

Union Berlin hat es geschafft. Die Eisernen haben sich dank dem 4:1 gegen Freiburg vorzeitig für den Europacup qualifiziert. Zurzeit steht das Team von Trainer Urs Fischer auf dem 6. Rang, der für die Teilnahme an der Conference League berechtigt. Ein ausgelassener Fischer sagte nach dem Sieg am Wochenende: «Das ist Wahnsinn, was die Jungs einmal mehr geleistet haben. Was soll ich sagen? Ich kann ja nicht mehr als ein Kompliment machen.»

Nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen wird die Mannschaft von Mainz, trotz des 2:1 gegen Hertha Berlin ist der Rückstand in der Tabelle auf Rang 7 zu gross. Auffälligster Mann auf dem Feld war Silvan Widmer, der einen starken Auftritt mit dem Treffer zum 1:0 krönte, auch wenn Hertha-Keeper Marcel Lotka bei der Aktion alles andere als gut aussah. Widmer, der neben seinem Tor noch eine weitere gute Möglichkeit für einen Treffer hatte, sagte zu seinem persönlichen Erfolgserlebnis: «Dass mein Torschuss aus dem Winkel ins Tor geht, hätte ich nicht erwartet, aber ich nehme es natürlich gern mit.»

Breel Embolo hätte sich beim Unentschieden gegen Frankfurt natürlich auch gern einen Treffer notieren lassen, doch dem Angreifer von Gladbach gelangen nur wenige auffällige Aktionen. Und es sieht danach aus, als würden sich ihm nicht mehr allzu viele Spielminuten im Trikot der Fohlen bieten, um seine Klasse unter Beweis zu stellen. Laut «L’Équipe» ist Olympique Lyon am Schweizer Angreifer interessiert. Vor zwei Wochen soll es sogar zu einem Treffen von Clubverantwortlichen der beiden Teams gekommen sein. Laut der französischen Sportzeitung verlangt Gladbach rund 15 Millionen Euro als Ablösesumme für Embolo.

England

Für Timm Klose und Bristol City ist die Meisterschaft in der zweithöchsten englischen Spielklasse bereits vorbei. Der Club verlor die letzte Partie 0:2 gegen Huddersfield und schloss somit eine durchzogene Saison auf dem 17. Rang bei 24 Mannschaften ab. Ob es das auch für den Schweizer Innenverteidiger im Südwesten Englands war, ist noch unklar. Eigentlich läuft der Vertrag des 34-Jährigen im Sommer aus, doch Klose scheint sich beim Club wohlzufühlen. In einem Interview zu seiner Zukunft befragt, sagte er: «Bristol ist eine fantastische Stadt. Ich habe mich hier von Anfang an wie zu Hause gefühlt.» Auch Trainer Nigel Pearson sagte, dass er den Basler, der in allen Meisterschaftspartien seit Januar auf dem Feld stand, gern in seiner Mannschaft behalten würde.

Die Zukunft von Mohamed Salah bei Liverpool in der höchsten Liga ist ebenfalls ungewiss. Und ein Wechsel im Sommer scheint immer wahrscheinlicher, wie die «Daily Mail» zu wissen scheint. Unter anderem die Clubs von PSG und Barcelona sind am Angreifer aus Ägypten interessiert, der bei den Reds ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro verlangen soll. Die stockenden Verhandlungen und die Ungewissheit scheinen dem 29-Jährigen nicht gutzutun. Seit drei Meisterschaftsspielen hat er nicht mehr getroffen, unter anderem auch nicht beim jüngsten 1:1 gegen Tottenham. Somit scheint der Gewinn der Meisterschaft nicht mehr realistisch zu sein, weil Leader Manchester City das Team von Newcastle (ohne Fabian Schär) mit 5:0 schlug und nun drei Zähler Vorsprung hat.



Schottland

Auch die Meisterschaft in der schottischen Liga scheint entschieden zu sein. Celtic Glasgow führt die Meisterrunde mit sechs Punkten Vorsprung vor den Glasgow Rangers an. Und dennoch könnte die Saison für das Team von Cedric Itten noch ziemlich gut enden. Im Cup fehlt noch ein Sieg zum Triumph und auch in der Europa League steht man im Final, wo man auf Frankfurt trifft. Wirklich viel zum Erfolg kann Itten jedoch nicht beitragen. In der Meisterschaft wurde er zuletzt nur als Joker eingesetzt und im Europacup ist er nicht spielberechtigt.

Noch schlechter steht es um Albian Ajeti bei Rivale Celtic Glasgow: Der Angreifer stand seit Ende November nicht mehr auf dem Platz, ein Wechsel im Sommer scheint unausweichlich zu sein.

Niederlande

Ricky van Wolfswinkel ist nicht zu stoppen. Twente Enschede verlor zwar gegen Fortuna Sittard 1:2, doch der 33-Jährige erzielte dabei seinen 16. Treffer in der Meisterschaft, es war sein viertes Tor in den letzten fünf Spielen. In der Rangliste der besten Skorer der Liga steht er auf Platz 2. Nur Sébastien Haller von Ajax Amsterdam ist erfolgreicher und hat zwei Runden vor Saisonende vier Tore mehr auf dem Konto.

