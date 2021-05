Geldspritze nach Millionendefizit – Uni-Zahnzentrum bittet Basler Regierung um Subventionen Die keine zwei Jahre alte Zahnklinik arbeitet defizitär – auch ohne Corona. Nun soll der Steuerzahler einspringen. Basler Grossräte sind irritiert. Joël Hoffmann , Simon Erlanger

Bei der Eröffnung des Neubaus an der Mattenstrasse hatten (v.l.) Verwaltungsratspräsident Raymond Cron, Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und der damalige CEO Andreas Stutz noch gut lachen. Foto: Nicole Pont

Das aus der Verwaltung ausgelagerte Universitäre Zentrum für Zahnmedizin (UZB) schreibt im ersten Geschäftsjahr seit dem Umzug 2019 in den Prestigebau an der Mattenstrasse einen «erheblichen» Verlust. So lautet das Urteil der Basler Regierung für das 3,9 Millionen Franken tiefe Loch in der Kasse. Recherchen der BaZ zeigen: Der Basler Steuerzahler soll nun mit Subventionen die Klinik in die Gewinnzone bringen.

In ihrem Bericht an den Grossen Rat zeichnet die Basler Regierung hingegen ein positives Bild, obwohl das UZB mit dem Verlust in eine Unterdeckung geriet und den Kanton damit zwang, den Wert seiner Beteiligungen um 4 Millionen Franken zu berichtigen: «Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass (…) der Businessplan des UZB im Neubau weiterhin erfolgversprechend ist und künftig die benötigten Gewinne erzielt werden können. Mittelfristig würde sich dadurch die Eigenkapitalquote wieder über die Mindestvorgabe erhöhen, und der Beteiligungswert würde sich wieder der Höhe des Dotationskapitals annähern», verspricht die Regierung.