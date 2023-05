Klimaaktivisten planen Aktion – Uni Basel will Besetzung dulden – solange sie nicht stört Die Gruppierung «End Fossil Basel» wird am 8. Mai eine Aktion an der Hochschule durchführen. Die Uni zeigt sich dialogbereit. Oliver Sterchi

Bereits im letzten Februar besetzten Klimaaktivisten das Gymnasium am Münsterplatz, nun soll die Aktion auch an der Uni erfolgen. Foto: Dominik Plüss

Am kommenden Montag will eine Gruppe von Klimaaktivisten die Universität Basel besetzen. In den sozialen Medien kursiert seit Wochen ein entsprechender Aufruf. «Die Klimakrise eskaliert immer weiter», heisst es in einem Beitrag von «End Fossil Basel» im Messenger-Dienst Telegram.