Neues Labor geplant – Uni Basel vergibt 250-Millionen-Auftrag Die Firma Implenia erhält den Zuschlag für den Bau des Forschungsgebäudes auf dem Schällemätteli. Dafür muss der Biozentrum-Altbau weichen. Simon Bordier

Das neue Forschungsgebäude soll etwa gleich hoch wie das alte Biozentrum gebaut werden. Visualisierung: Burckhardt+Partner

Der Life-Science-Campus Schällemätteli in Basel wächst weiter: Nach der notorisch-komplizierten Fertigstellung des neuen Biozentrums möchte die Universität Basel in direkter Nachbarschaft ein neues Laborgebäude errichten. Den Zuschlag für den Bau hat Implenia erhalten, wie das Zürcher Unternehmen am Dienstag stolz mitteilte.

«Dieses grosse und komplexe Projekt im Bereich Laborimmobilien entspricht der Strategie von Implenia», lässt sich Konzernchef André Wyss in einer Mitteilung zitieren. Seine Firma werde den Auftrag als Totalunternehmerin durchführen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf über 250 Millionen Franken.

900 Leute unter einem Dach

Das neue Forschungsgebäude soll dereinst Platz für 700 Mitarbeitende und 200 Studierende bieten. Schon heute arbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Grundlagenforschung sowie jene aus den Unispitälern «Hand in Hand», heisst es in einem Projektbeschrieb der Universität Basel. Diese Zusammenarbeit werde nun mit dem Bau des Laboratoriums ihr «architektonisches Abbild» erhalten.

In dem Gebäude würden die rund 70 Forschungsgruppen des Departements unter einem Dach zusammengeführt, die heute auf fünf verschiedene Standorte verteilt sind. «Dies schafft ideale Voraussetzungen für den wissenschaftlichen und interdisziplinären Austausch und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Universität Basel.» Es gehe darum, die Entstehung von Krankheiten zu verstehen, ihre Diagnose zu verbessern und neue Therapieansätze zu entwickeln.

Das neue Biozentrum ist in diesem Hochhaus untergebracht, dahinter befindet sich der graue riegelförmige Altbau. Archivbild: Keystone (Georgios Kefalas)

Für den Neubau muss das alte Biozentrum weichen; es wird im Auftrag des Kantons stockweise zurückgebaut. Das neue Laborgebäude werde «etwa die gleiche Höhe wie das alte Biozentrum aufweisen», lässt die Universität Basel, die auch als Bauherrin auftritt, wissen. Das Forschungszentrum soll sich über drei Untergeschosse, ein Erdgeschoss und acht Obergeschosse erstrecken. Es bietet Platz auf rund 35’000 Quadratmetern Geschossfläche. Generalplanerin ist das Basler Architekturbüro Burckhardt+Partner.

Mit der Eingabe des Baubegehrens hat im August 2021 das Baubewilligungsverfahren begonnen. Gemäss ersten Planungen sollte bis Ende Januar 2023 das alte Biozentrum zurückgebaut werden. Im selben Jahr könnte der Baubeginn für das neue Forschungszentrum erfolgen. Universität und Implenia rechnen mit einer Fertigstellung bis 2028 und einer Inbetriebnahme bis 2031.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.