3G-Regel auch im Hörsaal? – Uni Basel prüft die Einführung der Zertifikatspflicht Für das im September startende Herbstsemester könnten nur noch Genesene, Geimpfte und Getestete auf dem Campus zugelassen sein.

Foto: Juri Weiss

Die Uni Basel hat am Mittwochabend die Studierenden darüber informiert, dass es den Kantonen oder den Hochschulen gemäss Bundesrat erlaubt sei, eine Zertifikatspflicht für den Studienbetrieb auf Bachelor- und Masterstufe vorzuschreiben. In der Mail heisst es: «Um einen möglichst normalen Studienbetrieb zu gewährleisten und den Studierenden mehr Freiheiten zu ermöglichen, prüft die Universität Basel die Einführung dieser Zertifikatspflicht in der Lehre zum Start des Herbstsemesters 2021 am 20. September 2021. Sobald die Details der Umsetzung der neuen Massnahmen geregelt sind, werden wir Sie umgehend informieren.»

Im Hinblick auf eine mögliche Einführung der Zertifikatspflicht wird allen Angehörigen der Universität Basel dringend empfohlen, sich impfen zu lassen, falls sie dies noch nicht gemacht hätten. Zum Semesterstart soll zudem die Möglichkeit geboten werden, sich auf dem Campus in einem Impfmobil spontan impfen zu lassen. Details zu Standorten und Terminen würden zeitnah kommuniziert.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Professor und Neurowissenschaftler Dominique de Quervain, der an der Uni Basel lehrt, die Debatte angestossen. Er hatte auf Twitter angekündigt, keine Präsenzvorlesung abhalten zu wollen, solange ungeimpfte und ungetestete Studierende in Hörsälen zugelassen sind. Und sich zugleich für die Einführung einer Zertifikatspflicht an den Schweizer Hochschulen ausgesprochen.

An den Hochschulen in den USA wird derweil noch härter durchgegriffen. Studierende, die keinen Impfnachweis haben und dafür keine religiösen oder medizinischen Gründe nennen können, werden an manchen Orten bestraft. Dies reicht von Entzug des Wi-Fi-Zugangs über wöchentliche Bussen von 200 Dollar bis zum Ausschluss von der Universität.

