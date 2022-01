Unbemerkter Reichtum – Uni Basel macht Millionengewinne, Parlamentarier fordern Transparenz Vermögensverwalter für insgesamt fast 400 Millionen Franken werden gesucht. Die Uni muss sich die Frage stellen lassen, warum sie alle vier Jahre mehr Steuergelder beantragt. Leif Simonsen

Uniratspräsident Beat Oberlin (Mitte) kann sich über das Vermögenswachstum freuen. Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP, rechts) sowie seine Baselbieter Amtskollegin Monica Gschwind (FDP) werden künftig wohl genauer hinschauen. Foto: Nicole Pont

Die Universität Basel wird immer teurer. Im vergangenen Herbst segneten die Parlamente der beiden Trägerkantone Baselland und Basel-Stadt ein Globalbudget für die Jahre 2022 bis 2025 über insgesamt 1,35 Milliarden Franken ab. Selbst die bürgerlichen Baselbieter Politiker unterstützten den fast hälftigen Anteil des Landkantons (670 Millionen Franken) mit der Begründung, der Uni-Standort dürfe nicht geschwächt werden. Insgesamt erhält die Uni für die laufende Periode 50 Millionen Franken mehr als für die vergangene.

Einige Politiker, die das Globalbudget vor knapp drei Monaten kritiklos durchwinkten, runzeln jetzt aber die Stirn. Sie fragen sich, ob die bikantonale Institution tatsächlich so viel Geld von der öffentlichen Hand braucht. Per öffentlicher Ausschreibung sucht die Uni nach drei oder vier Mandatsträgern, welche ein Vermögen von je 75 bis 100 Millionen Franken verwalten – insgesamt also bis zu 400 Millionen Franken.