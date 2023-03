Schweres Unglück in Griechenland – Personenzug kollidiert mit Güterzug – mindestens 36 Todesopfer Das Unglück ereignete sich zwischen Athen und Thessaloniki. Die meisten Passagiere waren Studierende. Der verantwortliche Eisenbahnchef wurde festgenommen. UPDATE FOLGT

Mehrere Tote und Verletzte bei Zugkollision in Griechenland. Video: Tamedia

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind nach Behördenangaben vom Mittwochmorgen mindestens 36 Menschen getötet und 85 weitere verletzt worden. Die Opferzahl könnte nach Angaben der Feuerwehr noch steigen, weil sich am Mittwochmorgen noch immer Menschen im Wrack des Zuges befanden. Bei dem Unglück war am späten Dienstagabend auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki ein Personenzug entgleist, nachdem er frontal mit einem Güterzug zusammengestossen war.

Das Unglück ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Nähe der Stadt Larisa im Zentrum des Landes. Den Angaben der Feuerwehr zufolge entgleisten drei Wagen des Personenzuges, in dem etwa 350 Menschen sassen.

Griechische Medien sprachen vom «schlimmsten Zugunfall in der Geschichte des Landes». An den Rettungsarbeiten beteiligten sich 150 Einsatzkräfte, 40 Rettungswagen waren im Einsatz.

Am Mittwochmorgen liefen die Bergungsarbeiten mit Kränen und schwerem Gerät und auch mit Spürhunden weiter. Bei Rettungskräften und Reportern vor Ort herrscht Fassungslosigkeit. Wie ist es möglich, dass der Intercity von Athen nach Thessaloniki auf demselben Schienenstrang wie der entgegenkommende Güterzug unterwegs war, obwohl die Strecke zweispurig ausgebaut ist?

Griechische Medien sprachen vom «schlimmsten Zugunfall in der Geschichte des Landes». Foto: Keystone

«So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen», sagte ein Angehöriger der Rettungskräfte, der völlig erschöpft aus einem zerstörten Waggon kam. «Es ist so tragisch.» Ein AFP-Reporter berichtete, dass einer der Waggons komplett zerquetscht war, die Rettungskräfte kamen kaum in ihn hinein. Andere Wagen waren teilweise zerstört, Flammen loderten und Rauch lag über dem Gelände.

«Ich dachte, ich würde sterben», sagte ein Passagier der Tageszeitung «Kathimerini». Der junge Mann sass nach eigenen Angaben in einem der hinteren Waggons. Er habe am Boden Schutz gesucht, Menschen hätten geschrien und geweint. Andere Passagiere berichteten, sie hätten die Fenster eingedrückt und sich im Dunkeln aus dem halb umgekippten Waggon retten können.

Im Passagierzug waren viele junge Leute unterwegs, die nach einem verlängerten Wochenende auf dem Weg zur Universität von Thessaloniki waren. (1. März 2023) Foto: Apostolis Domalis (Keystone)

«Im Moment des Unfalls sind die Fenster plötzlich explodiert», berichtete ein anderer Passagier im Fernsehen. «Zum Glück haben wir die Tür aufmachen können und konnten schnell entkommen. In anderen Wagen ist es den Leuten nicht gelungen», sagte er. «Und ein Waggon hat sogar Feuer gefangen.» Ein anderer Zuginsasse zeigte sich völlig geschockt: «Ich bin nicht verletzt, aber ich habe Blutflecken von anderen Menschen, die neben mir verletzt wurden.» Die Kollision habe sich wie ein Erdbeben angefühlt.

Viele Studierende auf dem Weg zur Uni

Ein junger Mann berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, dass es einen grossen Knall gab und die Leute durch den Waggon geworfen wurden. «Dann herrschte Panik, überall war Feuer, Kabel hingen herunter und Menschen schrien», sagte er.

Bei vielen der Passagiere soll es sich um junge Leute gehandelt haben, Studierende, die nach einem verlängerten Wochenende wegen eines Feiertags nun auf dem Weg zur Universität von Thessaloniki waren.

Passagierzug und Güterzug waren offenbar auf demselben Schienenstrang unterwegs. Wie das passieren konnte, wird nun untersucht. Foto: Vaggelis Kousioras (Keystone, AP)

Am Bahnhof der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki versammelten sich schon nachts verzweifelte Angehörige, Telefon-Hotlines wurden eingerichtet. Viele der Toten können Berichten zufolge nur per DNA-Test identifiziert werden. Rund 200 Passagiere, die nicht oder nur leicht verletzt wurden, wurden vom Unglücksort mit Bussen ins 150 Kilometer weit entfernte Thessaloniki gebracht. Manche Angehörige aber warteten vergebens.

Eisenbahnchef bereits festgenommen

Der für den Abschnitt zuständige Eisenbahnchef sei bereits festgenommen worden, hiess es im Staatsfernsehen. Andere Eisenbahner und Techniker würden befragt. Die Verkehrsbehörde der nahe gelegenen Stadt Larisa hat mit Ermittlungen zur Unfallursache begonnen. Viele anknüpfende Bahnstrecken wurden für den Zugverkehr vorerst gesperrt.

Trotz der Modernisierung mit neuen Brücken und Tunneln und zwei Gleisen entlang der gesamten rund 500 Kilometer langen Strecke Athen-Thessaloniki gebe es erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle, hiess es im Staatsfernsehen. «Wir fahren wie in alten Zeiten von einem Streckenteil zum anderen per Funk. Die Stationsleiter geben uns grünes Licht», sagte Kostas Genidounias, Präsident der Gewerkschaft der Lokführer im staatlichen Rundfunk. Warum dies geschieht und kein modernes Leitsystem funktioniert, konnte er nicht sagen. Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) betrieben.





AFP/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.