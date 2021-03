Das ist Pekings Mann in Bern

Wang Shithing hat zur Medienkonferenz ab 10.30 Uhr geladen. Es ist der erste grössere Auftritt des neuen chinesischen Botschafters in der Schweiz. Der 53-jährige Karrierediplomat hat seine Posten in Bern erst im letzten August angetreten.

Seinen ersten Kontakt mit der Schweiz beschreibt Wang wie folgt: Vor ziemlich genau 40 Jahren, als Wang noch die Mittelschule besuchte, habe ihm ein Freund ein Schweizer Taschenmesser gezeigt. «Es funkelte, die Qualität war sehr gut, und es war schön», schwärmte Wang in einem Porträt der NZZ.

Seit letztem August Chinas Mann in Bern: Der 53-jährige Karrierediplomat Wang Shihting. Foto: PD

Damals, so Wang, habe er sich ein solches Messer aber nicht leisten können. So ist Wangs persönliche Geschichte mit dem Taschenmesser Ausdruck der beispiellosen wirtschaftlichen Entwicklung, die China in den letzten Jahrzehnten erlebt hat.

Ein Afrika-Spezialist

Vor seiner Versetzung in die Schweiz hat sich Wang als Diplomat aber vor allem mit Afrika beschäftigt. In Afrika hat China seine Investitionen und seinen politischen Einfluss in den letzten Jahren massiv ausgeweitet.

Zunächst war Wang in Südafrika stationiert, dann wurde er stellvertretender Direktor der Afrika-Abteilung des Aussenministeriums in Peking. Später ging er als Botschafter nach Malawi und dann nach Ghana. Nun also ist er Pekings neuer Mann in der Schweiz.

Studium in den USA

Wang ist in der Stadt Qufu in der ostchinesischen Provinz Shandong geboren, der Geburtsstadt des chinesischen Philosophs Konfuzius. Wang studierte in China Geschichte und Rechtswissenschaften - und machte an der George Washington Universität in den USA einen Master-Abschluss.

Klartext vom Vorgänger

Wangs Vorgänger in Bern war Botschafter Geng Wenbing. Dieser gab dieser Zeitung im Jahre 2019 ein Interview, in dem er ziemlich undiplomatischen Klartext redete. Man kann darum gespannt sein auf Wangs ersten Auftritt.