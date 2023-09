Ungewöhnlich hohe Summe – Geld aus dem Swisslos-Fonds stopft Nebenkosten-Löcher Bezüger von Ergänzungsleistungen in Basel erhalten Hilfe beim Bezahlen ihrer Rechnungen, die wegen der gestiegenen Energiepreise zurzeit besonders hoch sind. Julia Konstantinidis

Die gestiegenen Energiekosten führen dazu, dass besonders für ältere Menschen die Heiz- und Nebenkostenabrechnung zum finanziellen Problem werden kann. Foto: Keystone

Wer mit einer kleinen AHV- oder IV-Rente über die Runden kommen muss, ist oft finanziell am Anschlag. Kann der Lebensunterhalt – Lebensbedarf, Miete und Krankenkassenprämie – mit dem vorhandenen Einkommen nicht bewältigt werden, gibt es für AHV- und IV-Bezüger die Möglichkeit, Ergänzungsleistungen (EL) zu beantragen.

Teil der 1. Vorsorgesäule Ergänzungsleistungen (EL) sind, wie die AHV und die IV, eine Sozialversicherungsleistung, die über den Bund geregelt sind und zur 1. Säule des Schweizer Vorsorgekonzepts gehören. Alle erwerbstätigen Personen zahlen dafür ein. Erwachsene Nichterwerbstätige vor dem AHV-Alter bezahlen zudem sogenannte Nichterwerbstätigenbeiträge, und Personen im AHV-Alter, die noch erwerbstätig sind, bezahlen AHV-Beiträge ab 1400 Franken Einkommen pro Monat. (juk)

Deren Höhe wird anhand der Ausgaben und Einnahmen einer Person berechnet. Für die Berechnung geben Antragssteller unter anderem auch die Akontobeiträge an, die sie monatlich für die Mietnebenkosten an ihre Vermieter bezahlen. Die endgültigen Heiz- und Nebenkostenabrechnungen werden aber erst viel später verschickt und können entsprechend nicht von der EL übernommen werden. Der Hauptharst für die Periode 2022/23 wird im laufenden September erwartet.

Aufgrund der angestiegenen Energiekosten erhalten viele Mieterinnen und Mieter dieses Jahr nun eine ungewöhnlich hohe Rechnung: Auf der Basler Schuldenberatungsstelle Plusminus sind die Nebenkostenrechnungen bereits jetzt überdurchschnittlich oft Thema in den Beratungen. «Wir gehen davon aus, dass das Problem noch weiter zunehmen wird», sagt Jürg Gschwend, Geschäftsleiter der Institution, die jährlich rund 1500 kurz- und langfristige Beratungen durchführt.

«Für Menschen mit sehr wenig Spielraum im Budget sind ein paar Hundert Franken kaum zu stemmen.» Jürg Gschwend, Geschäftsleiter der Schuldenberatungsstelle Plusminus

Man habe sich deshalb gemeinsam mit dem Amt für Sozialbeiträge (ASB) gefragt, wie man dieser drohenden Schuldenfalle begegnen könnte: «Für Menschen mit sehr wenig Spielraum im Budget sind ein paar Hundert Franken kaum zu stemmen», sagt Gschwend. Davon betroffen seien besonders EL-Bezüger ohne namhaftes Vermögen. In dieser Situation befinden sich gemäss der Erfassung durch das ASB in Basel rund 3700 Personen. Deshalb habe man eine Möglichkeit gesucht, jene Menschen einmalig zusätzlich finanziell zu unterstützen.

Dass man schliesslich an den Swisslos-Fonds gelangte, ist Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, zu verdanken. Er beantragte die Gelder beim Swisslos-Fonds für ein entsprechendes Schwerpunkt-Projekt. Es wurde fachlich abgestützt durch Simone Leibundgut, stellvertretende Leiterin beim Amt für Sozialbeiträge (ASB).

Die vom Regierungsratsgremium bewilligten 465'000 Franken können nun verwendet werden, um Nachzahlungsforderungen von mindestens 50 und höchstens 500 Franken zu begleichen. Denn während die EL zwar erhöhte Akontobeiträge in der Berechnung der ausbezahlten Leistungen berücksichtigen, übernehmen sie keine Nachzahlungsforderungen. Diese Löcher kann Plusminus nun mit den Geldern aus dem Swisslos-Fonds stopfen. Man biete zudem den Betroffenen Hilfe dabei an, die Akontobeiträge zu erhöhen und dies dem ASB zu melden. Denn dafür werde eine Vereinbarung vom Vermieter benötigt, ein Prozess, der laut Gschwend «besonders für ältere oder behinderte Personen schwierig sein kann».

Mit Referenznummern gegen Missbrauch

Nun werden die Personen, die bezugsberechtigt sein könnten, direkt vom ASB kontaktiert: «Sie erhalten einen Brief mit dem Hinweis, dass sie sich mit ihrer Jahresrechnung bei uns melden können», so Gschwend von Plusminus. Um Missbrauch zu verhindern, arbeite man mit Referenznummern, die abgeglichen werden können. Das sei eine sehr einfache und schlanke Umsetzung des Projekts, das überdies auch mit der Pro Infirmis und der Pro Senectute abgesprochen worden sei. Und was, wenn nicht die gesamte Summe für die Rückzahlungen benötigt wird? Gschwend: «Der Betrag beruht auf Schätzungen des ASB. Nicht benötigte Mittel fliessen zurück an den Swisslos-Fonds.»

Beim Blick auf die vom Swisslos-Fonds unterstützten Projekte fällt auf, dass nur wenige Projekte – etwa Filme oder das Theaterfestival – mit annähernd hohen Summen unterstützt werden. «Der Regierungsrat bewilligt selten einen so hohen Betrag aus dem Swisslos-Fonds», sagt Annina Zimmermann, Leiterin des Swisslos-Fonds beim Justiz- und Sicherheitsdepartement.

Auf den ersten Blick möge es vielleicht erstaunen, dass ein solches Projekt unterstützt werde. Denn der Fonds unterstütze Vorhaben aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Umwelt, die für die breite Bevölkerung offenstünden, was bei der Unterstützung der EL-Bezüger vordergründig nicht der Fall sei. «Aber es ist eine beachtliche Gruppe von Menschen, die nachgewiesen benachteiligt ist. Zudem kann jede und jeder von uns in eine solche Situation kommen», so Zimmermann.

Im Alltag sei älteren Menschen oder Personen mit einer Behinderung der Besuch mancher Veranstaltung, die der Swisslos-Fonds unterstütze, nicht oder nur mit Hilfe möglich. «Es war für den Regierungsrat eine Gelegenheit, einmalig etwas für diese Menschen zu tun und die Lücke in der Förderstruktur zu schliessen, die sich durch die plötzlich gestiegenen Energiekosten geöffnet hat.»

