Mini-Grounding wegen Personalmangel – Ungeimpfte Swiss-Mitarbeiterinnen könnten Fluggästen die Ferien retten Die Airline streicht wegen Personalmangels 100 Flüge. Pilotin Chantal Biolley und Flight-Attendant Sibylle Oswald würden gern wieder arbeiten – aber sie dürfen nicht. Mischa Aebi Peter Burkhardt

Ungeimpft und darum bei der Swiss nicht mehr willkommen: Pilotin Chantal Biolley (links) und die ehemalige Maître de Cabine Sibylle Oswald. Foto: Andrea Zahler

Chantal Biolley möchte wieder in die Luft, unbedingt. «Ich würde sehr, sehr gern so viele Menschen wie möglich in die Ferien fliegen», sagt die Pilotin. Sie arbeitet seit 1999 bei der Swiss. Zuerst als Flight-Attendant, seit 15 Jahren im Cockpit. «Pilotin ist mein Traumberuf und die Swiss eigentlich meine Lieblingsarbeitgeberin.» Zurzeit ist Biolley gerade krankgeschrieben, aber zuversichtlich, dass sie bald wieder für den Einsatz bereitsteht.



Das nützt ihr allerdings nichts. Die 44-Jährige darf – auch kerngesund – nicht mehr ins Cockpit ihrer A220 mit der roten Aufschrift. Wahrscheinlich nie mehr. Denn: Sie ist ungeimpft.