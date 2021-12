Merkel: Corona-Lage «sehr ernst» – Lockdown für Ungeimpfte in Deutschland Im Kampf gegen die vierte Welle verschärft Berlin die Massnahmen. Auch mit der angekündigten Impfpflicht wird es bald konkret. Dominique Eigenmann aus Berlin

Noch-Kanzlerin Angela Merkel und Bald-Kanzler Olaf Scholz in Berlin: Lange gezögert, jetzt ernst gemacht. Foto: Keystone

Angela Merkel und Olaf Scholz, Noch-Kanzlerin und Bald-Kanzler, haben mit den Ministerpräsidenten der 16 deutschen Bundesländer am Donnerstag einen faktischen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen. Die meisten Freizeitaktivitäten sind künftig Geimpften und Genesenen vorbehalten: 2-G gilt in allen Restaurants, Bars, Kinos, Theatern oder Fitnessclubs sowie in allen Läden mit der Ausnahme von Supermärkten oder Apotheken.

Die Corona-Beschlüsse im Überblick Infos einblenden Zwei Wochen nach der letzten Bund-Länder-Runde haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die Bundesregierung in Deutschland weitere Verschärfungen und Vereinheitlichungen von Corona-Massnahmen beschlossen. Vereinbart wurden «strenge Kontrollen» dieser Massnahmen. Die meisten Neuregelungen müssen von den Ländern per Verordnung umgesetzt werden, andere durch Gesetzesänderungen. Daher blieb zunächst offen, wann was konkret in Kraft tritt. 2-G BEIM SHOPPEN: Dort, wo es noch nicht gilt, wird der Zutritt zu Geschäften auf Geimpfte und Genesene beschränkt, unabhängig davon, wie hoch die Inzidenz ist. Ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs, also etwa Supermärkte. 2-G IN KINO, THEATER, RESTAURANT: Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen und auch zu Restaurants soll es nur noch für Geimpfte und Genesene geben – ebenfalls inzidenzunabhängig. Ausnahmen etwa für Kinder sind möglich. Zusätzlich können auch noch Tests vorgeschrieben werden (2G plus). GROSSVERANSTALTUNGEN UND FUSSBALL: Flächendeckende «Geisterspiele» sind nicht geplant, aber deutlich weniger Zuschauer: Auslastung von Stadien maximal 50 Prozent, höchstens 15 000 Zuschauer; in geschlossenen Räumen ebenfalls maximal 50 Prozent Auslastung und nicht mehr als 5000 Zuschauer – Zugang jeweils nur geimpft oder genesen (2G) und mit Maske. RESTAURANTS: Werden nicht deutschlandweit geschlossen. Regional sollen aber «zeitlich befristete» Schliessungen durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes wieder möglich gemacht werden. Das gilt auch für mögliche Alkoholverkaufsverbote oder Einschränkungen bei Hotelübernachtungen. BARS, CLUBS, PARTYS: Spätestens bei einer Inzidenz über 350 müssen Bars und Clubs schliessen. Mehr als die Hälfte der Stadt- und Landkreise in Deutschland liegt momentan darüber. Eingeschränkt werden auch Privatpartys: Bei Inzidenzen über 350 dürfen maximal noch 50 Menschen drinnen zusammenkommen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind, draussen maximal 200. KONTAKTE: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder sind ausgenommen. Unbeschränkt bleiben nur Treffen, an denen ausschliesslich Geimpfte und Genesene teilnehmen. BÖLLERVERBOT ZUM JAHRESWECHSEL: Feuerwerk und Böller dürfen vor Silvester nicht verkauft werden. Kommunen sollen auf «publikumsträchtigen» Plätzen Böller und Feuerwerk verbieten. Ausserdem soll es Versammlungsverbote geben. WEITERHIN GÜLTIG: Bestehende Beschlüsse bleiben weiter gültig, sofern sie nicht durch die neuen Vorgaben überholt werden. Damit dürfte weiterhin gelten, dass etwa in Hotels, Fitnessstudios, Friseur- oder Kosmetiksalons 2G dann greift, wenn bestimmte Krankenhausbelegungswerte in einer Region überschritten werden. MASKENPFLICHT IN SCHULEN: Wo sie noch nicht wieder eingeführt wurde, muss das jetzt passieren. Ob Masken auch am Platz getragen werden müssen, bleibt offen. Im Beschluss heisst es nur: «In den Schulen gilt eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen.» IMPFUNGEN: Jeder, der eine Erstimpfung und «fristgerecht» seine Zweit- oder Booster-Impfung bekommen möchte, soll diese bis Weihnachten bekommen können. Apotheken, Pflegefachkräfte, Zahnärztinnen und Zahnärzte sollen künftig mitimpfen dürfen. SPEZIELLE IMPFPFLICHT: Angekündigt wird noch einmal eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, etwa für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Daran wird bereits gearbeitet. ALLGEMEINE IMPFPFLICHT: Bund und Länder gehen davon aus, dass diese ab Februar kommen könnte. Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung dafür erarbeiten. Begrüsst werde, dass der Bundestag «zeitnah» über das Thema entscheiden wolle. AUSLAUFENDER IMPFSTATUS: Noch keine Entscheidung. Bis Jahresende soll klarer werden, ab welchem Monat der Status «geimpft» künftig in Deutschland ausläuft. Auf EU-Ebene werde über einen Zeitraum von neun Monaten nach der zweiten Impfung diskutiert, heisst es. KRISENSTAB: Im Bundeskanzleramt wird ein erweiterter Bund-Länder-Krisenstab eingerichtet, der sich um Impfstofflieferung und -verteilung kümmern soll. Bereits bekannt war, dass der Bundeswehr-Generalmajor Carsten Breuer diesen führen soll. EXPERTENSTAB: Ebenfalls im Kanzleramt wird ein Expertengremium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingerichtet. Es soll einmal die Woche tagen und gemeinsame Vorschläge machen. (sda)

Ungeimpfte müssen zudem ihre Kontakte stark einschränken: Auch privat darf ein Haushalt höchstens noch mit zwei Personen eines weiteren Haushalts zusammenkommen. Für Treffen geimpfter Menschen gibt es keine Einschränkungen. Am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr gelten schon seit letzter Woche 3-G-Regeln: Nichtgeimpfte brauchen einen tagesaktuellen negativen Test. In den Schulen müssen ab sofort wieder auf allen Altersstufen Masken getragen werden. Grossveranstaltungen werden auf maximal 15’000 Personen im Freien und 5000 in geschlossenen Räumen beschränkt.

Merkel und Scholz bezeichneten die Lage in der vierten Welle beide als «sehr ernst». Ihre Massnahmen kommen allerdings spät, aus Sicht vieler Experten und Expertinnen zu spät. Die Zahl der Neuinfektionen ist in dieser Woche zwar erstmals seit langem nicht mehr gestiegen, liegt allerdings immer noch doppelt so hoch wie die früheren Höchstwerte. Viele Intensivstationen sind bereits jetzt im Ausnahmezustand, Covid-Patienten werden durch das ganze Land geflogen. Die Spitäler erwarten den Höhepunkt der Belastung erst zu Weihnachten, ganz unabhängig von den jetzt beschlossenen Massnahmen.

Epidemiologen beurteilen deren Wirkung skeptisch. Um die vierte Welle zu brechen, sei eine Reduktion der Kontakte um bis zu 60 Prozent nötig. Ein Lockdown wie im Dezember vor einem Jahr, als alle Läden und Schulen geschlossen waren, bringe etwa 50 Prozent. Ein Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants 30 Prozent. Von generellen 2-G-Regeln verspreche man sich nicht mehr als 15 Prozent.

Abgesehen von den Einschränkungen für Ungeimpfte, will Scholz’ künftige Regierung vor allem die Booster-Impfkampagne stark beschleunigen. Bis zu 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten seien das Ziel. Das würde bedeuten, dass Deutschland ähnlich viel impfen müsste wie in den Rekordzeiten im Mai und Juni, also etwa 1,5 Millionen Dosen am Tag. Seit letzter Woche hat das Impftempo tatsächlich stark angezogen. Zuletzt wurden erstmals wieder eine Million Dosen verimpft, auf Erstimpfungen entfielen immerhin 100’000.

Die für Ende Februar angekündigte Impfpflicht wirft ihre Schatten offenbar voraus. Nach Scholz und dem grünen Vizekanzler Robert Habeck signalisierte nun auch FDP-Chef Christian Lindner sein Einverständnis. Die Impfquote sei einfach viel zu tief, sagte er im TV-Programm von «Bild». «Wir kommen deshalb immer wieder in diese Situationen wie jetzt, wo Freiheiten für alle eingeschränkt werden müssen. Wir müssen uns öffnen für eine solche Impfpflicht», so Lindner. «Das ist ein scharfes Schwert, aber ich glaube, es ist verhältnismässig.»

Die Unionsparteien CDU/CSU und die Linkspartei stimmen einem Obligatorium schon länger zu, im Bundestag dürfte es also eine sehr breite Mehrheit bekommen. Die Debatte hat jedoch gerade erst begonnen. Die Fronten verlaufen teils quer durch die Parteien. Die prominente Linke Sahra Wagenknecht etwa schimpfte zuletzt ebenso über den «kopflosen und gefährlichen Wortbruch» der deutschen Politik wie der ehemalige SPD-Innenminister Otto Schily, der die Impfpflicht für «verfassungswidrig» hält.

Unterschätzt, souverän und populär: Wie Angela Merkel zur Weltpolitikerin aufstieg. Video: Adrian Panholzer, Nicolas Fäs

