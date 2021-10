Strikte Corona-Massnahmen – Ungeimpfte Kinder dürfen nicht mehr Fussball spielen Maskenpflicht trotz hoher Impfquote und Einschränkungen für ungeimpfte Kinder: An der International School Basel gibt es kaum Corona-Fälle. Die strengen Massnahmen scheinen zu funktionieren Karoline Edrich

Der Campus der International School Basel in Reinach: Hier gehen die Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren zur Schule. Fotos: Nicole Pont

Die International School Basel (ISB) – sie ist mit dem 11er-Tram nur zehn Minuten vom Basler Stadtkern entfernt, und doch fühlt man sich beim Betreten, als sei man plötzlich mitten in den USA. Der Empfangstresen für Besucher und der ISB-Dragons-Fanshop direkt daneben erinnern mehr an ein amerikanisches College als an ein Schweizer Schulgebäude.

Das Erscheinungsbild der ISB ist nicht der einzige deutliche Unterschied zu anderen Basler Schulen. Die internationale Schule hat eine Impfquote von 91 Prozent. Einbezogen sind alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler über 12 Jahren. Unter den Lehrpersonen liegt der Anteil an Geimpften bei 97 Prozent.

Delta-Variante betrifft auch Geimpfte

Wegen der Delta-Variante, mit der sich vermehrt auch Geimpfte anstecken, möchte die ISB jedoch trotzdem nicht auf weitere Schutzmassnahmen verzichten: Anders als an den öffentlichen Schulen, wo das Tragen einer Maske im Unterricht freiwillig ist, gilt hier ab der ersten Klasse Maskenpflicht in allen Innenräumen. Die Maskenpflicht in den Aussenbereichen wurde letzten Mittwoch aufgehoben. Zusätzlich ist das wöchentliche Teilnehmen am Breiten Testen Baselland für alle Schülerinnen und Lehrpersonen Pflicht.

Die strengen Massnahmen scheinen Früchte zu tragen: Seit August haben sich lediglich zwei Schüler und eine Lehrperson mit Covid-19 infiziert. In der Primarschule hatte die ISB in diesem Schuljahr noch keinen positiven Fall. «Das liegt zum einen an der Maskenpflicht und zum anderen daran, dass die meisten Eltern geimpft sind, so gibt es zu Hause keine Übertragungsmöglichkeit», sagt Verwaltungsdirektor Szegedi.

Balasz Szegedi, Verwaltungsdirektor der ISB. Foto: Kostas Maros

Keine Diskriminierung, sondern kleine Restriktion

Die Schule geht mit den Massnahmen sogar noch weiter. Für den Schulchor, die Basketball-, Fussball- und Volleyballteams gilt eine Impfpflicht (ab 12 Jahren). Auch mit einem negativen Testergebnis können ungeimpfte Kinder an diesen Aktivitäten nicht teilnehmen. Es gebe aber auch viele Aktivitäten ohne Impfpflicht, betont Szegedi. Diese Massnahme sei also «keine starke Diskriminierung», sondern eine «kleine Restriktion». Die Schule erhoffe sich so unter anderem, noch mehr Kinder zum Impfen zu bewegen.

Die Restriktionen im ausserschulischen Bereich begründet Szegedi damit, dass sowohl bei Sportarten mit Körperkontakt als auch im Chor ein erhöhtes Ansteckungsrisiko herrsche. Vereinzelt hätten sich Eltern über die Einschränkungen beschwert, die Mehrheit der Elternschaft stehe jedoch hinter diesen Massnahmen, sagt der Verwaltungsdirektor. «Wenn wir diese Restriktionen nicht hätten, gäbe es beispielsweise Eltern, die sich beschweren würden, dass ihr Kind mit einem ungeimpften Kind Fussball spielt.»

Dass die Impfbereitschaft an der ISB so viel höher sei als an anderen Schulen, habe zwei Gründe. Zum einen haben die meisten Schüler der internationalen Schule Eltern, die in der Pharmaindustrie arbeiten, die von der Wirksamkeit der Corona-Impfung überzeugt sind und diese vor allem höher einschätzen als das Risiko von Nebenwirkungen. Der zweite Grund sei der hohe Anteil an Schülerinnen und Schülern, die aufgrund ihrer ausländischen Wurzeln viel reisen würden, meint Szegedi: 93 Prozent der Schüler kommen aus dem Ausland, und lediglich 7 Prozent sind Schweizer. Die Verwandten im Ausland zu besuchen, ist für die Schülerinnen demnach essenziell und wird durch die Impfung deutlich vereinfacht.

Die BaZ wollte genauer wissen, was die Menschen an der internationalen Schule zum Thema Impfen denken, und hat mit vier Schülerinnen und Schülern, einem Lehrer und dem Direktor gesprochen.

Alberta, 17, aus Dänemark: «Ausserdem habe ich Asthma»

Foto: Kostas Maros

«Ich habe mich diesen Sommer impfen lassen. Ich habe mich, sobald es ging, angemeldet, da meine Mutter Risikopatientin ist. Ausserdem habe ich Asthma, das Virus könnte mich also stärker betreffen als andere in meinem Alter. In meinen Ferien besuche ich oft meinen Grossvater in Dänemark, der ebenfalls ein Risikopatient ist. Meine Mutter arbeitet in der Pharmaindustrie, sie war also von Anfang an mit dem Impfstoff vertraut und wollte, dass wir uns alle so schnell wie möglich impfen lassen. In Dänemark, meinem Heimatland, wurde die Maskenpflicht komplett aufgehoben, und die Fallzahlen sind weiterhin tief. Hier an der ISB haben wir noch sehr strenge Schutzmassnahmen. Manchmal kann das schon anstrengend werden. An einem langen Schultag trage ich die Maske zehn Stunden pro Tag. Ich verstehe aber, dass sie weiterhin nötig ist, da wir ein paar Lehrer und Schüler haben, die sich gegen die Impfung entschieden haben. Da diese Personen trotzdem wichtig sind für unser Schulsystem, ist die Maskenpflicht in Ordnung für mich.»

Bradley Roberts, Direktor der ISB: «Unsere Community steht hinter uns»

Foto: Kostas Maros

«Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich Kinder über 12 Jahre impfen lassen. Unsere Community steht mit dieser Einstellung mehrheitlich hinter uns. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Eltern in der Pharmabranche arbeiten und die Wissenschaft, die hinter der Impfung steckt, verstehen. Ausserdem kann man sagen, dass wir als Gemeinschaft das Virus hier sehr viel ernster nehmen als andere Schulen. Für uns ist Maskentragen, Abstandhalten und Händewaschen eine Selbstverständlichkeit. Dass wir so wenig Corona-Fälle haben, liegt weder nur an der Impfung, noch liegt es nur am Maskentragen oder Abstandhalten. Vielmehr ist es die Kombination aller dieser Massnahmen, die unserer Gemeinschaft einen viel besseren Schutz liefert. Andere Einrichtungen in Basel verlassen sich nur auf eine Massnahme. Solch einen Schutz kann man sich wie einen löchrigen Schweizer Käse vorstellen: Er ist immer wieder durchlässig für Ansteckungen. Ein paar Eltern haben sich über die Impfpflicht bei unseren ausserschulischen Aktivitäten beschwert. Dazu kann ich nur sagen, dass die Sicherheit unserer Schüler und Lehrpersonen unser oberstes Ziel ist. Ungeimpfte Kinder müssen es deshalb in Kauf nehmen, dass sie nicht mehr im Fussball- oder Basketballteam teilnehmen können. Meiner Meinung nach waren diese Einschränkungen eine gute Entscheidung, da wir so noch mehr Kinder zum Impfen bewegen konnten.»

Wiktoria, 17, aus Polen: «Ich war die Erste in meinem Freundeskreis»

Foto: Kostas Maros

«Ich war mit dem Impfen die Erste in meinem Freundeskreis. Sobald es möglich war, hat meine Mutter unsere ganze Familie angemeldet. Zum einen habe ich mich impfen lassen, um mein Umfeld zu schützen, zum anderen, weil mir die Impfung Zugang zu verschiedenen Freizeitaktivitäten verschafft. Letztes Jahr war ich zum Beispiel im Volleyballteam meiner Schule. Wenn man dieses Jahr weiter teilnehmen möchte, muss man geimpft sein. Mit dem Volleyballteam ist man für Turniere oft auf Reisen, da kann man es nicht riskieren, dass ein Spieler krank wird und das Virus weiterverbreitet. Meine Eltern fanden es von Anfang an wichtig, dass ich mich impfen lasse. Die Pandemie hatte auf uns alle grossen Einfluss. Meine Eltern konnten eine Zeit lang nicht mehr arbeiten gehen, ich musste von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Die Impfung ermöglicht uns, unser Leben so weiterzuleben, wie es vorher war.»

Sean Coffey, Geografielehrer: «Um mich und die Gemeinschaft zu schützen»

Foto: Kostas Maros

«Ich habe mich impfen lassen, um mich und die Gemeinschaft, in der ich lebe, zu schützen. Wir hatten in der ISB, wo ich Geografie unterrichte und verantwortlich für das IB-Diplom-Programm bin, ein paar Lockdowns, wo wir nur noch von zu Hause aus Unterricht machen konnten. Wir haben gemerkt, dass eine solche Situation für unsere Schüler nicht tragbar ist. Trotzdem ist eine Impfung eine persönliche Entscheidung. Ich fühle mich nicht in der Position, meine Schüler diesbezüglich zu beraten oder gar eine Impfempfehlung auszusprechen. Ich finde aber, dass jede Impfung ein kleiner Beitrag ist, der uns ermöglicht, wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Das sollte man bei seiner Entscheidung mit bedenken. Ich komme ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich und habe lange in Spanien gelebt. Reisen ist für mich also sehr wichtig. Die Impfung hat mir das um einiges erleichtert. Auch das Maskentragen gehört für mich zum Alltag, und ich habe kein grosses Problem damit.»

Anika, 17, aus den USA: «Meine ganze Familie ist Pro-Impfung eingestellt»

Foto: Kostas Maros

«Ich habe mich für meine persönliche Gesundheit, aber auch für die Gesundheit der Menschen um mich herum impfen lassen. Meine ganze Familie ist stark Pro-Impfung eingestellt. In meinem Heimatland USA sieht das jedoch zum Teil anders aus. Dort gibt es viele Menschen, die Angst vor der Impfung haben, vor allem, weil sie so schnell entwickelt wurde und man die Langzeitfolgen nicht kennt. Meiner Meinung nach ist die Impfung sicherer als alle Impfungen, die je entwickelt wurden. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen hier in der Schweiz offener gegenüber der Impfung eingestellt sind als in den USA.»

Moritz, 17, aus Basel: «Da ich Diabetiker bin»

Foto: Kostas Maros

«Ich habe mich sehr früh impfen lassen, da ich Diabetiker bin. Rückblickend war das eine sehr gute Idee, da mein Leben so um einiges einfacher ist. Ausserdem fühle ich mich um einiges sicherer. Ich bin Basler und höre oft von meinen Freunden, dass das Thema bei ihnen an der Schule viel weniger streng gehandhabt wird. Ich finde es jedoch vorbildlich von meiner Schule, dass sie weiterhin strenge Massnahmen aufrechterhält. Dies zeigt, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Wir müssen weiterhin dranbleiben, damit sich die Situation möglichst schnell verbessert. Wenn ich mich mit Freunden aus öffentlichen Schulen unterhalte, habe ich oft das Gefühl, das Thema ist ihnen weniger wichtig als mir. Sie sehen vor allem die kurzfristigen Vorteile der weniger strengen Massnahmen an ihrer Schule und schauen nicht in die Zukunft. Auf längere Sicht ist die Strategie der ISB vermutlich die bessere.»

