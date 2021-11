Neue Corona-Regeln – Ungeimpfte dürfen in Baden-Württemberg nicht mehr in die Disco Wegen ansteigender Corona-Fallzahlen verschärft das süddeutsche Bundesland ab Mittwoch die Schutzmassnahmen. Auch für Schweizerinnen und Schweizer gibt es einige Neuerungen zu beachten.

Kein Clubbing mehr für nicht Geimpfte: Weil in Baden-Württemberg zu viele Corona-Patienten auf der Intensivstation liegen, tritt im Bundesland die Warnstufe in Kraft. Foto: Getty Images

Ab Mittwoch dürfen öffentliche Einrichtungen wie Gastrobetriebe und Museen im deutschen Grenzumfeld zur Schweiz von Ungeimpften nur noch mit negativem PCR-Testresultat betreten werden. Im Bundesland Baden-Württemberg tritt die Corona-Warnstufe in Kraft.

Die Warnstufe gilt dann, wenn in den Spitälern im Bundesland an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 250 oder mehr Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das sei nun der Fall, berichteten am Dienstag verschiedene Online-Medien des Bundeslandes, die sich auf die offiziellen Zahlen des Bundeslandes berufen.

Schnelltest reicht nicht mehr aus

Die Warnstufe hat im Rahmen der 3-G-Strategie für Ungeimpfte Verschärfungen zur Folge. Ein negatives Schnelltest-Resultat reicht für die Zertifizierung nicht mehr aus. Wer öffentliche Einrichtungen wie etwa Innenbereiche von Restaurants oder Museen besuchen möchte, benötigt im Minimum ein negatives PCR-Testresultat. Gar keinen Zutritt erhalten Ungeimpfte in Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, in denen es zu engen Kontakten kommt.

Restaurants und Gastrobetriebe im deutschen Umland sind bei Gästen aus den beiden Basel beliebt. Ebenso das Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Noch sind diese Lokale für Ungeimpfte zugänglich. Das würde sich ändern, falls bei mehr als 390 belegten Intensivbetten die Alarmstufe in Kraft treten würde. Dann würden Innenräume nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich.

SDA/Julia Gisi

