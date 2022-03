Kleinflugzeug abgestürzt

– Unfallstelle im Alpstein erstreckt sich über mehrere hundert Meter Am Mittwoch um 13.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Kleinflugzeug im Säntis-Gebiet vermisst werde.

Die Unglücksstelle erstreckt sich über mehrere hundert Meter: Die Polizei suchte den Säntis mit Helikoptern ab. (Symbolbild) Kantonspolizei St. Gallen

Am Säntis in der Ostschweiz ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Helikopter der Armee und der Rega fanden am frühen Abend Wrackteile des Flugzeugs, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Twitter bekannt gab.

Zuvor war am Mittwoch kurz nach 13.35 Uhr bei der Polizei eine Meldung eingegangen, dass ein Kleinflugzeug im Säntis-Gebiet vermisst werde. Die Rettungskräfte machten sich auf die Suche nach Absturzopfern, was aufgrund des Nebels sehr schwierig war. Sie fanden die Wrackteile dann in einem sehr unwegsamen Gelände.

Die Polizei nahm am Abend und in der Nacht die Ermittlungen auf. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf die Unglücksmaschine, die Flugroute und die Immatrikulation. Ferner suchte die Polizei mit Drohnen bis vor Mitternacht die Unglücksstelle ab.

Dabei zeigte sich, dass sich die Unglücksstelle über mehrere hundert Meter erstreckt. Das Gebiet sei sehr steil und mit Schnee bedeckt. Die Fundstelle befindet sich im Bereich Grühehorn auf rund 1700 Metern über Meer.

SDA/chk

