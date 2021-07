Grenze des antiken Römischen Reichs – Unesco zeichnet Donaulimes als neues Welterbe aus Nach dem Niedergermanischen Limes am Rhein soll nun auch die nördlichere Grenze des antiken Römischen Reichs bewahrt werden.

Die Donau in Niederbayern: Der Donaulimes wurde im Rahmen des bereits bestehenden Welterbes «Die Grenzen des Römischen Reiches» der Unesco aufgenommen. Foto: Armin Weigel (Keystone/dpa)

Die Unesco hat den Donaulimes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches als neues Welterbe ausgezeichnet. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) gab die Entscheidung am Freitag auf seiner 44. Sitzung im chinesischen Fuzhou bekannt.

Weiter nach der Werbung

Die laufende Unesco-Sitzung geht noch noch bis diesen Samstag. Als Welterbe werden nur Kultur- und Naturstätten von herausragendem universellen Wert ausgezeichnet.

Vor der Entscheidung am Freitag war die Spannung gestiegen, nachdem Ungarn kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag mit Deutschland, Österreich und der Slowakei ausgestiegen war. Das Komitee hatte daraufhin die eigentlich für Montag geplante Entscheidung verschoben und zunächst eine Arbeitsgruppe für weitere Beratungen eingerichtet.

Der Limes erstreckte sich von Grossbritannien über Mittel- und Osteuropa und den Nahen Osten bis nach Nordafrika. Die Unesco strebt die vollständige transnationale Einschreibung der 6000 Kilometer langen «Grenzen des Römischen Reiches» an.

Am Dienstag war bereits der Niedergermanische Limes in die Welterbeliste aufgenommen worden, der auf rund 400 Kilometern entlang des Rheines läuft. Der Grenzabschnitt beginnt in Rheinbrohl in Deutschland (Rheinland-Pfalz) und endet an der Nordsee in den Niederlanden.

Zuvor waren schon die Befestigungsanlagen der Hadrians- und Antoninuswall in Grossbritannien (1987/2008) sowie der Obergermanisch-Raetische Limes in Deutschland (2005) ausgezeichnet worden.

Das Welterbekomitee, das über die Vergabe entschieden hat, setzt sich aus 21 gewählten Vertragsstaaten der Welterbekonvention von 1972 zusammen. Es entscheidet in der Regel jährlich über die Einschreibung neuer Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste. Wegen der Pandemie war die Tagung im vergangenen Jahr verschoben worden. Auf der Welterbeliste stehen mehr als 1100 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. 51 davon gelten als bedroht.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.