Bubendorf bietet Sion Paroli – Unerwartet unangenehm Der FC Bubendorf schlägt sich gegen den 13-fachen Cupsieger FC Sion tapfer und unterliegt lediglich mit 0:3. Alan Heckel

Bubendorfs Pius Kaderli (links) kommt gegen Sions Gaetan Karlen vor dem 0:2 zu spät. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

An vielen Häusern in der Brühlstrasse hingen Fähnchen mit dem Bubendorf-Logo, die Stimmung auf den Zuschauerrängen war schon lange vor dem Anpfiff auf der Sportanlage Brühl prima. Der grösste Match in der Geschichte des Oberbaselbieter Vereins konnte also in einem dem Anlass entsprechenden Ambiente angepfiffen werden. Das Heimteam liess sich jedenfalls nicht lange bitten, bereits nach 60 Sekunden hatte man den ersten Corner herausgeholt. Und nur eine Minute später machte Marc Stocker mit einem kernigen Tackling gegen Itaitinga klar, dass der FC Sion die erste Cup-Runde nicht im Vorbeigehen überspringen würde.

Allerdings folgte kurz darauf der erste Dämpfer für die Bubendörfer, denn Filip Stojilkovic nutzte in der 4. Minute seine erste Tormöglichkeit und brachte den haushohen Favoriten in Führung. «Das war natürlich ärgerlich, wir hatten uns taktisch nämlich einiges vorgenommen», bedauerte Matthias Maeder. Der FCB-Trainer konnte aber erfreut feststellen, dass seine Elf nach diesem frühen Schock nicht den Fokus verlor. Denn der Underdog zog sich keineswegs zurück und konzentrierte sich nicht auf Schadensbegrenzung. Stattdessen versuchten die Baselbieter, gepflegt aufzubauen. Wenn möglich, wurde vertikal bespielt. Zwar kam man nicht zu Torchancen, brachte aber das eigene Publikum mehrmals zum Raunen, beispielsweise als Sion-Goalie Kevin Fickentscher ganz knapp vor dem steil lancierten Noé Wahl den Ball abfing (14.).

Eklig, aber fair

Natürlich waren es aber vornehmlich die Walliser, die im Angriff waren. Doch die Blaugelben gingen früh und erfolgreich in die Zweikämpfe und erwiesen sich als unerwartet unangenehmer Gegner. «Ich glaube, es hat ihnen keinen Spass gemacht, gegen uns zu spielen», fand Mittelfeld-Puncher Domenic Denicola. Das sah auch Trainer Maeder so: «Wir wollten eklig, aber fair auftreten. Das ist uns gelungen.»

Chancen, das Match früh zu entscheiden, hatte der Super-Ligist einige. Doch Bubendorf-Goalie Niklas Lindenthal erwischte einen sensationellen Tag und gewann im Verlauf des Nachmittags ein halbes Dutzend Eins-gegen-Eins-Duelle. Nach Gaëtan Karlens Treffer in der 35. Minute ging es mit dem Stand von 0:2 in die Pause, wobei der Aussenseiter kurz vor dem Seitenwechsel einen Handelfmeter hätte bekommen können – Nathanaël Saintini hatte den Ball aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm bekommen. «Ich kenne die aktuelle Regel nicht, aber wenn wir zu diesem Zeitpunkt das Anschlusstor machen, brennt hier der Kessel», lautete der Kommentar von FCB-Captain Nicola Brügger. Nach 57. Minuten eroberte Nicolas Kränzle im Sion-Strafraum den Ball von Itaitinga, schoss aus 12 Metern aber knapp übers Tor. Es wäre die zweite Gelegenheit für den interregionalen Zweitligisten gewesen, die Partie noch einmal spannend zu machen. Doch Roberts Uldrikis sorgte schliesslich eine Viertelstunde vor dem Ende mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. Beim FC Bubendorf hielt sich die Enttäuschung darüber aber in Grenzen. «Es war schön, dass wir die Sittener so lange geärgert haben», freute sich der sichtlich ausgelaugte Brügger. «Wir haben alles reingeworfen, was wir konnten.» Die zusätzliche Energie sei von den Rängen gekommen. «Als wir nicht mehr konnten, haben uns die Fans gepusht. Ich bin seit zehn Jahren in der ersten Mannschaft, aber so etwas Tolles habe ich noch nie erlebt!» «Was die Jungs gezeigt haben, war überragend. Wir haben aus unseren Mitteln das Maximale rausgeholt», lautete das Fazit von Trainer Maeder nach diesem für seinen Verein historischen Spiel.

FC Bubendorf – FC Sion 0:3 (0:2)

Brüel. – 1521 Zuschauer (Vereinsrekord). – SR Huwiler. – Tore: 4. Stojilkovic 0:1. 35. Karlen 0:2. 75.

Uldrikis 0:3.

Bubendorf: Lindenthal; Stocker, Kaderli, Mundschin; Patrik Hersperger; Tschopp (55. Kränzle), Wahl (55. Anceschi), Denicola (83. Thomas Hersperger), Teixeira (66. Blanco); Brügger, Ademi (66. Böni).

Sion: Fickentscher; Theler, Saintini, Bamert (62. Ruiz), Iapichino; Tosetti (27. Berdayes), Grgic (46. Baltazar), Araz, Itaitinga; Stojilkovic (46. Uldrikis), Karlen (62. Wakatsuki). Bemerkungen: Bubendorf ohne Hohl (gesperrt), Ari, Jancic, Osmani, Prezmecky, Schaffner, Schneider, Schwob, Simon, Sollberger und Wnger (alle verletzt, abwesend oder kein Aufgebot). Sion ohne Doldur,

Khasa, Rodrigues (alle verletzt), Andersson, Bua, Cavaré, Fayulu, Hoarau, Lacroix, Marquinhos, Ndoye, Serey Die, Zock, Zuffi (alle geschont), Gloor und Kabashi (beide kein Aufgebot). – Verwarnungen: 18. Stocker, 57. Bamert (beide Foul). – Tosetti verletzt ausgeschieden.

