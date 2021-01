Dubiose Todesursache – Unerkannte Mörder im eigenen Haus In jedem Zimmer des trauten Heims lauerten versteckte Gefahren: Giftige Tapeten, Schminke und Kinderspielsachen. Diese Materialien kosteten unsere Vorfahren das Leben und können uns auch heute noch gefährlich werden. Raphaela Portmann

Home, Sweet Home: So wurde der neue Komfort des Jahrhundertumbruchs zur Gefahr für die ganze Familie. Foto: Reynolds Wrap (Werbung, 1954)

Unsere Vorfahren der letzten Jahrhunderte flüchteten sich vor den zahlreichen Gefahren der industrialisierten Aussenwelt in ihr trautes Heim. Doch oftmals war dieses noch tödlicher als die offene Strasse. Von explodierenden Badezimmern und Chemie-Kits über fatale Stromstösse bis hin zum langsamen, äusserst schmerzhaften Tod dank der neuen Tapete: In jedem Zimmer lauerten versteckte Todesursachen.

Doch auch in den modernen Alltag mischen sich häufig giftige Materialien: Stoffe wie Fluorid, welches in Zahnpasta zu finden ist, Weichmacher in Plastikflaschen und Parabene in Shampoos werden verdächtigt, unschöne Folgen wie Schlafstörungen, Nierenbeschwerden und Depressionen nach sich zu ziehen. Und wer wurde noch nie von seinen Eltern ermahnt, nicht zu stark über die Teflonbeschichtung der Bratpfanne zu kratzen, weil diese giftig sei?