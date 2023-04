Oriental Jazz im Stadtcasino – Understatement, das vom Maghreb kommt Das Anouar Brahem Quartet hat vom ersten Ton weg begeistert. Im Stadtcasino Basel setzten der tunesische Oud-Meister und seine Band nicht auf Klischees. Nick Joyce

Anouar Brahem (links) und Björn Meyer im Stadtcasino Basel. Foto: PD



Minutenlang blicken die übrigen Bandmitglieder zu ihrem Kollegen hinüber, während dieser die ersten Töne des Abends solo anhaucht. Weil das Anouar Brahem Quartet so früh so konzentriert wirkt, weiss man am Montag schon kurz vor halb neun, wie toll dieser Abend im Stadtcasino wird.

Allerdings ist es nicht Anouar Brahem, der das Konzert auf seiner Oud eröffnet, sondern Klaus Gesing an der Bassklarinette, und seine kurzen Läufe wirken wie eine wortlose Absichtserklärung: Sie würdigen die synkopische Innovationskraft des Jazz und bleiben doch im Viertelton-Labyrinth des Morgenlands verankert.

Mit ein bisschen Morgenröte

Mit seinem maghrebinisch-europäischen Quartett bemüht Anouar Brahem aber keine Klischees. Stattdessen nimmt der tunesische Meister der Kurzhals-Laute, der Oud, das Basler Publikum auf einen nordafrikanischen Wachtraum mit. In Brahems sparsam arrangierten Klanggedichten ist immer Nacht; aber man hört ihnen auch ein bisschen Morgenröte an.

Dass es dieser grossartigen Band immer wieder gelingt, die bald begeisterten Basler und Baslerinnen mit einer harmonisch einfachen, aber rhythmisch vertrackten Musik abzuholen, liegt an ihrem zurückhaltenden Zusammenspiel. Die vier Musiker täuschen keine falsche Erregung und vordergründige Fröhlichkeit vor: So entsteht auf der Bühne des beinah ausverkauften Musiksaals schnell eine schwebende Spannung.

Haltung bis zum letzten Ton

Dabei lässt Anouar Brahem die Saiten seiner Oud immer öfter scheppern und schüttelt flinke Licks aus dem Ärmel, die seine ganze Virtuosität zeigen. Perkussionist Khaled Yassine ist ein subversiver Sprengmeister, der die Bandkollegen neckisch herausfordert; Bassist Björn Meyer entpuppt sich indes als erfinderischer Melodiker. Stellenweise driftet Klaus Gesing am Sopransaxofon in Jazz-Manierismen ab, weiss sich aber immer schnell einzufangen. Das Basler Publikum holt Brahem, Yassine, Meyer und Gesing für zwei separate Zugaben auf die Bühne zurück, die Musiker bewahren aber bis zum letzten gespielten Ton Haltung: Verglichen mit den vielen langen Nummern im Set wirken die Zugaben seltsam nachgereicht.

Das macht nichts. Im Gegenteil: Man ist dem Anouar Brahem Quartet dankbar, dass es bis ganz zuletzt konsequent geblieben ist. Ein Dammbruch in der Ehrenrunde wäre einem Verrat am eigenen Konzept gleichgekommen, das gerade durch Understatement überzeugt hat.

