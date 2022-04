Moment mal – Undemokratisch, wie die Grünen einen Landrat aus dem Hut zaubern Michael Bürgin soll im Waldenburgertal auf Balint Csontos folgen. Meinung Thomas Gubler



Gerade mal drei Jahre im Amt: Grünen-Landrat Balint Csontos. Foto: Pino Covino

Hoch lebe das Proporzsystem! Es ermöglicht, dass Leute in den Baselbieter Landrat einziehen, die nie auf einer Wahlliste standen, geschweige denn vom Volk gewählt wurden. Jedenfalls soll für den zurücktretenden Grünen-Landrat Balint Csontos der Bämbeler (so nennt man die Bennwiler nun mal) Gemeinderat Michael Bürgin nachrücken. Nur: Auf der Wahlliste 2019 der Grünen im Waldenburgertal sucht man den Namen Bürgin vergebens. Dafür Leute wie Marianne Lerch, Sandrine Brenzikofer, Jael Bollag und zwei weitere, die aber offenbar drei Jahre nach ihrer Kandidatur keine Lust mehr verspüren, das damals angestrebte Amt anzutreten. Jedenfalls sollen alle dankend verzichtet haben. Also muss Michael Bürgin ran – ohne den Segen des Volkes, dafür mit der Unterschrift von zehn Listenunterzeichnern von anno dazumal.