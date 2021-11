Replik auf BaZ-Kolumne – Undankbare Städter nerven Baselbieter Landrat

Das s man in Basel-Stadt das ei n e o der an d er e Ha nd w er ker a uto m it BL-Sc h i l d s ich te t , kön n t e mögl i ch er we i se an der zu zahl en de n Motorf a hr zeug steuer oder ei n e m Parkpla t z nach w e is li e gen .

Foto: Tamedia-Archiv