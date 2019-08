Und wo schlafen Ihre Gäste?

Bei wenig Platz lohnt es sich nach einer Lösung zu suchen, mit der man Wohnen und Schlafen geschickt vereinen kann. Das gute alte Schlafsofa zeigt sich mittlerweile ganz chic und mit tollen Designs. Da sind Modelle, die man gar nicht ausziehen muss und andere, die beim Ausziehen gar zwei Betten abgeben. Als Wohn-Schlafmöbel eignen sich aber nicht nur Sofas. Liegen und Tagesbetten sind ebenfalls gute Lösungen. Diese bieten im Alltagswohnleben zudem ein ideales Rückzugsgebiet zum Entspannen. Sofabett Alvar von Bonaldo.

Wo platziert man Gästebetten?

Ein klassisches formschönes Schlafsofa gibt am besten das zweite Sofa im Wohnzimmer ab. In kleinen Wohnungen oder zu Beginn eines Wohnlebens kann es auch das einzige Sofa sein. Liegen und Tagesbetten können natürlich ebenfalls im Wohnzimmer Platz nehmen, sie passen aber auch ins Arbeitszimmer in einen Durchgang oder in eine Nische. Wenn Sie sich für eine Schlaflösung entscheiden, die Bett und Sessel abgibt, dann können Sie diesen auch ins Kinderzimmer oder einen anderen Raum stellen und zum Schlafen an der Stelle der Wohnung platzieren, die sich am besten dafür eignet. Tagsüber ist das Sofa Duetto von Flou ein elegantes, klassisch modernes Sofas …

In der Nacht lässt sich das Sofa Duetto von Flou in zwei Gästebetten verwandeln.

Diese Liegesofas Ghost von Geravasoni verbinden auf wohnliche Art Wohnen und Schlafen und sind perfekt als Gästebetten.

Ebenfalls von Gervasoni ist dieses Schlafsofamodell. Es heisst Open 6, ist von Paola Navone und gibt zwei Betten ab.

Das Modell Chama von Studio Mi Jin Park für Lago erinnert an die 80er und verbindet WG-Charakter mit erwachsenem Chic! Man kann es als Sessel, der ein Einzelbett abgibt, beziehen oder auch als Sofa, das zum Doppelbett wird.

Schlicht und einfach elegant ist das Sofabett Sliding von Pietro Arosio für Tacchini.

Es inspiriert dazu, es auch tagsüber mal aufzuklappen und darauf herumzufläzen. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr stilvolles Bett für liebe Gäste.

Das Extrazimmer

Viele Wohnungen haben dieses eine Zimmer, das für alles herhalten muss. Zum Bügeln, für Fitness, für die Büroarbeiten und eben für Gäste. Hier empfehle ich dem Raum mehr Charakter zu geben. Entscheiden Sie sich, was das Extrazimmer wirklich soll und richten Sie es dementprechend ein. Entweder ist es hauptsächlich Arbeitszimmer, dann steht der Tisch im Zentrum und bekommt ein kleines Schlafsofa oder eine Liege, die dann als Gästebett dient. Bügelutensilien, die herumstehen sind einfach total ungemütlich. Versorgen Sie sie, wenn Sie Gäste haben und versorgen Sie sie grundsätzlich, wenn sie nicht Bügeln. Fitnessgeräte können hinter einem Paravent versteckt werden. Haben Sie aber wirklich viele Gäste, dann kreieren Sie ein Schlafzimmer wie im Hotel mit echtem Bett und einem grossen Tisch, an dem Sie auch arbeiten können. Das Bett heisst Kubo und ist von Gervasoni. Es ist in Zürich zum Beispiel erhältlich bei Artiana.

