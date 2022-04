Die Starwings in den Playoffs – Und wieder wollen sie sich in einen Rausch spielen Die Starwings sind im Playoff-Viertelfinal gegen Massagno klare Aussenseiter. Dennoch gibt es Hoffnung für die Baselbieter Basketballer. Tobias Müller

Die Starwings (hier in Gelb) bekundeten in der Qualifikationsphase immer wieder Mühe. In den Playoffs nun soll ein Steigerungslauf folgen. Foto: Keystone

Auf den ersten Blick spricht nichts für die Starwings. Wenn die Baselbieter Basketballer ab heute im Playoff-Viertelfinal auf Massagno treffen, dann sind die Rollen klar verteilt. Da der Favorit aus dem Tessin, der die Qualifikationsphase in der Nationalliga A auf dem 2. Rang beendet und dabei nur gerade fünf Partien verloren hat. Auf der anderen Seite die Starwings, die erst in den letzten Wochen auf Touren gekommen sind und sich als Siebte knapp für die Ausscheidungsspiele qualifiziert haben.

Die ersten zwei Duelle in der Best-of-five-Serie finden zudem auswärts im Tessin statt, bereits nach 80 gespielten Minuten also könnte die Situation für das Team von Trainer Dragan Andrejevic ungemütlich sein. Was spricht gegen die Starwings – und warum ist ein Einzug in den Halbfinal dennoch möglich?

Der starke Gegner

Nur Schweizer Meister Fribourg Olympic zeigte eine stärkere Qualifikationsphase als das Team aus Massagno, das von 27 Partien deren 22 gewann. Die Mannschaft von Trainer Robbi Gubitosa gilt als offensiv gefährliche Equipe, die über ein breites Kader verfügt. Neben dem Serben Uros Nikolic gehören auch die Schweizer Nationalspieler Roberto Kovac sowie die Brüder Dusan und Marko Mladjan zu den Teamstützen.

Das ungleiche Duell

Von einer solchen Besetzung können die Starwings nur träumen. In den vergangenen Wochen musste Trainer Andrejevic meist mit acht oder höchstens neun Spielern pro Partie auskommen. Diese nicht optimale personelle Situation zeigte sich dann auch in den Direktduellen gegen Massagno. Von den drei Spielen verloren die Starwings alle, zwei davon deutlich. Einzig die Heimpartie Mitte Dezember ging mit 71:73 nur knapp verloren – und das, obwohl Devin Cooper, der Topskorer der Starwings, fehlte.

Branislav Kostic, der Captain der Starwings, sagt: «Wir haben dreimal gegen sie gespielt, und wir haben dreimal verloren. Eigentlich ist die Sache klar, und dennoch glaube ich, dass wir eine Chance haben.» Pascal Donati, Präsident der Starwings, sagt: «Wir wollen ihnen das Leben einfach so schwer wie möglich machen.»

Die durchzogene Qualifikationsphase

Für die Baselbieter waren es emotionale Monate bis zu den Playoffs. Erneut hatte das Team mit vielen Verletzten zu kämpfen, dazu kamen etliche knappe und ärgerliche Niederlagen. Die einzige Konstante war der US-Amerikaner Devin Cooper, der vom ersten Meisterschaftsspiel an in der Offensive überzeugen konnte und ein Punktegarant war. Branislav Kostic sagt: «Wir haben eine kleine Rotation, dazu haben wir viele junge Spieler. Es war manchmal schwierig, das zu kompensieren. Nur wenn wir auf Topniveau performt haben, konnten wir auch gewinnen.»

Die kleine Hoffnung

Allerdings gibt es auch Hoffnung für die Basketballer aus Birsfelden. Gegen Ende der Qualifikationsphase wurden die Leistungen der Mannschaft konstanter, von den letzten vier Partien konnte man deren drei gewinnen und sich somit noch den 7. Platz sichern. Trainer Andrejevic sagt: «Was meine Jungs in den vergangenen Wochen geleistet haben, ist unglaublich.»

Dazu hilft auch die Erinnerung an die vergangene Saison: Auch da bekundeten die Starwings lange Mühe, qualifizierten sich nur knapp für die Playoffs, spielten sich dann in einen Rausch und wurden erst im Final von Fribourg gestoppt. Natürlich wünschen sie sich im Club erneut einen solchen Steigerungslauf, auch wenn nicht viel dafür spricht. Branislav Kostic sagt: «Wir wollen mit Stolz und Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Wenn wir an uns glauben, dann können wir den Halbfinal erreichen.»

NLA. Playoff-Viertelfinal, Best-of-five. 23.4., 17.30 Uhr: Massagno – Starwings. 26.4., 19.30 Uhr: Massagno – Starwings. 1.5., 16 Uhr: Starwings – Massagno. Evt. 3.5., 19.30 Uhr: Starwings – Massagno. Evt. 5.5., 19.30 Uhr: Massagno – Starwings.

Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

