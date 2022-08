Die Conference-League-Gegner des FC Basel – Und wieder heisst es für den FCB: Im Osten viel Neues Slovan Bratislava, Zalgiris Wilnius und der FC Pyunik heissen die Conference-League-Gegner des FC Basel. Es kommt zu lauter Premieren – und wieder zu weiten Reisen. Oliver Gut

Früher zog Alex Frei den FCB noch selber aus dem Topf – nun konnte er zusehen, was ihm das Los beschert. Foto: Pascal Müller (EQ Images).

Alex Frei hat es am frühen Nachmittag angedroht – und das Schicksal sollte ihn bestätigen: «Ich habe nie Glück bei diesen Dingen, auch wenn ich mal Lose oder Lösli kaufe, gewinne ich praktisch nie», sagte der Trainer des FC Basel, als er auf die bevorstehende Auslosung der Gruppenphase der Conference League angesprochen wurde. Und auch wenn er nachschob, dass er sich nichts wünsche, sondern nehme, was komme, so darf man bestimmt feststellen: Hätte Alex Frei sich eine Gruppe zusammenstellen können, sie hätte gewiss nicht lauter Mannschaften aus Osteuropa und derart viele Reisekilometer beinhaltet.

Rotblau trifft nämlich auf Slovan Bratislava, Zalgiris Wilnius und den FC Pyunik Jerewan – und wird dementsprechend die Hauptstadt der Slowakei, Litauens und Armeniens besuchen. Das ist zusammengezählt nicht ganz so weit wie im Vorjahr, als man nacheinander nach Aserbeidschan, Zypern und Kasachstan flog. Aber es ist doch etwas ganz anderes wie es beispielsweise eine Gruppe mit dem 1. FC Köln, Austria Wien und Silkeborg bedeutet hätte – geographisch und auch aufgrund der Attraktivität der Gegner, wenn es darum geht, das eigene Publikum in den St.-Jakob-Park zu locken.

Wenn es dabei so etwas wie einen klangvollen Namen gibt, dann ist das mit Slovan Bratislava der Gegner aus Topf 2. Dieser Club ist nicht nur mit 20 Titeln slowakischer Rekordmeister, sondern hat zuvor schon achtmal die tschechoslowakische Liga für sich entschieden und ist einmaliger Gewinner des früheren Cupsieger-Cups. Das allerdings war 1969 und liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. In der Slowakei ist Slovan als Meister der vergangenen vier Jahre und aktueller Tabellenführer auch heute noch die klare Nummer 1.

Noch nie ist der FCB zuvor im Europacup auf diesen Gegner getroffen – und dasselbe gilt auch für die beiden anderen Widersacher. Mehr noch: Die Basler haben in ihrer reichaltigen internationalen Geschichte zwar schon gegen slowakische Equipen (Prevalje, Zilina), aber noch nie gegen eine litauische oder armenische Mannschaft gespielt. Und während sich von Slovan Bratislava zumindest sagen lässt, dass die Slowaken aufgrund ihres geschätzten Marktwerts von 19,4 Millionen Euro (FCB: 38,4) als klar stärkster Gegner einzustufen sind, fällt es ziemlich schwer, eine Aussage über die Qualität des aktuellen litauischen Meisters Zalgiris Wilnius (6,8 Millionen Euro) oder des aktuellen armenischen Meisters FC Pyunik (6,7 Millionen Euro) zu machen. Beide scheiterten in den Playoffs zur Europa League – allerdings denkbar knapp: Zalgiris blieb mit dem Gesamtskore von 3:4 an Ludogorez Rasgrad hängen, während Pyunik erst im Elfmeterschiessen Sheriff Tiraspol unterlag.

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.