Umfrage zur WM von Katar – Und welche Gegner wünschen Sie sich bei der WM? Hammergruppe oder Losglück? Am Freitag werden die WM-Gruppen von Katar ausgelost. Wen hätten Sie am liebsten?

Jubel bei den Schweizern: Auch an der WM? Am Freitagabend kommt aus, welche Gegner warten. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Freitagabend kommt aus, wer bei der WM 2022 in Katar bereits in der Gruppenphase aufeinandertrifft. Gelost wird um 18 Uhr, SRF 2 zeigt das Prozedere live. Klar ist: Die Schweiz kommt fürs Erste sicher um Kolosse wie Deutschland oder die Niederlande herum, beide sind im gleichen Topf wie das Team von Murat Yakin. Aus Topf 1 aber drohen Favoriten wie Brasilien oder Frankreich, aus Topf 3 könnten Serbien oder Polen dazustossen (es sei denn, der Gegner aus Topf 1 ist ebenfalls europäisch). In Topf 4 warten nicht zu unterschätzende Teams wie Ghana oder Ecuador. Etwas einfacher wäre da wohl: Gastgeber Katar, Tunesien und Kanada.

Fast alles ist also möglich, doch nun sind erst einmal Sie gefragt. Sagen Sie uns in der Umfrage unten, wen Sie sich als Gegner wünschen.

