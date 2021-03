Wenn wir wollen, dass sich Männer gleichermassen wie ihre Frauen an der Erziehung der Kinder beteiligen, dann sollten auch die Voraussetzungen dafür gegeben sein. Foto: plainpicture

Frauenförderung und Gleichstellung sind in aller Munde. Am 8. März war Weltfrauentag. Und das Schweizer Frauenstimmrecht feierte Anfang Februar seinen 50. Geburtstag. Bei einer Umfrage hat das Magazin «annabelle» gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Sotomo knapp 6300 Frauen aus der Deutschschweiz gefragt, wie sie die Situation der Gleichstellung beurteilen und wie zufrieden sie mit ihrer beruflichen und privaten Situation sind.

Dabei ist herausgekommen: Die Hälfte der befragten Frauen kann für ihren Lebensunterhalt nicht alleine aufkommen und ist auf die Unterstützung des Partners oder der Partnerin angewiesen. Am meisten Handlungsbedarf in Sachen Gleichstellung sehen die Frauen im Berufsleben. Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit teilen 85 Prozent der Befragten. 61 Prozent sehen die Arbeitgeber in der Pflicht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Im Vergleich sind Frauen, die in einem Haushalt mit Familie leben, in vielen Belangen weniger zufrieden als der Durchschnitt der Teilnehmerinnen. Man ist zudem der Meinung, dass in einer idealen Welt der Mann 80 Prozent und die Frau 50 Prozent erwerbstätig ist.