Melzls Tatbestand – Und siehe da: Jeder ist sich selbst der Nächste Die Erkenntnis aus der Corona-Krise: Eine Rückbesinnung auf den eigenen, unabhängigen Staat ist überlebenswichtig. Meinung Markus Melzl

Auf die Armee kann die Schweiz zählen: Sanitätssoldat in diesen Tagen vor der Zufahrt zur Notfallpforte eines Spitals. Alessandro della Valle/Keystone-sda

«Even the bad times are good» sang bereits 1967 die britische Popband The Tremeloes. So wird auch die Corona-Krise für die Zeit danach mit Sicherheit etwas Positives bringen. Die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, hat nicht nur den Einzelnen, sondern auch ganze Staaten erfasst. Wie zum Beispiel in der Europäischen Union mit dem Problem umgegangen wurde, zeigt exemplarisch das Verhalten des deutschen Aussenministers Heiko Maas von der SPD. Als das Virus im fernen Wuhan ausbrach, spielte er den Weltretter und schenkte China Unmengen an Schutzbekleidung. Als kurz darauf das Virus Europa erreichte, fehlte in Deutschland das notwendige Material, und so wurde eine von der Schweiz im Ausland gekaufte Ladung Schutzbekleidung beim Transit durch die Bundesrepublik Deutschland beschlagnahmt, um die eigenen Leerbestände zu kaschieren.