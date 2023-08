FC Basel: Chaos vor Europacup – Und sie fliegen doch Am Mittwochabend reiste die Basler Delegation endlich nach Kasachstan – und hat vor Ort nur wenige Stunden Zeit, um sich auf das wichtige Europacup-Spiel vorzubereiten. Dominic Willimann

Und sie fliegen doch: Mit eineinhalb Tagen Verspätung geht es für die FCB-Spieler in dieser Maschine Richtung Kasachstan. Foto: Dominic Willimann

Als wäre der verpatzte Saisonstart noch nicht schlimm genug: Da plant der FC Basel, frühzeitig an das Conference-League-Auswärtsspiel in Kasachstan anzureisen. Acht Stunden Flug inklusive Zwischenhalt in Georgien und vier Stunden Zeitverschiebung sind Argumente genug, um von der herkömmlichen Anreise zu einer europäischen Partie auf fremdem Terrain abzuweichen. Und dann ist beim Charter am Dienstag eine Cockpit-Scheibe kaputt, was den Abflug um eineinhalb Tage verzögert. Statt am Dienstag um 12 Uhr startete die Basler Delegation am Mittwoch um 20.15 Uhr in Richtung Kasachstan.