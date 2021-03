Frauentag in Basel – Und plötzlich schlägt der Protest in eine Freiluft-Party um Bis zu 2000 Personen nahmen am Montag an einer unbewilligten Kundgebung für die Rechte der Frauen teil. Unter dem Heuwaage-Viadukt tanzte die Menge – Autofahrer warteten hupend. Simon Bordier

Die Basler Kundgebung zum Internationalen Frauentag zählte gegen 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foto: Pino Covino

Den Internationalen Frauentag hat man sich auch in Basel nicht entgehen lassen. Am Montagabend trafen sich gegen 18 Uhr Hunderte Personen zu einer Kundgebung auf dem Theaterplatz. «Genug der Diskriminierung und patriarchalen Unterdrückung», rief eine Rednerin in die Menge. (Mehr zum Frauentag in aller Welt erfahren Sie im Ticker.)

Nach gut einer halben Stunde setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Heuwaage in Bewegung und brachte so den Feierabendverkehr zum Stocken. Mit Sprechchören wie «Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!» machten die Demonstrierenden auf sich aufmerksam. Immer wieder kamen in improvisierten Ansprachen Frauen zu Wort, um zum Kampf gegen Diskriminierung aufzurufen oder von eigenen Erfahrungen mit Sexismus zu berichten. Unter dem Heuwaage-Viadukt schlug der Protest kurzzeitig in eine ausgelassene Freiluft-Party um, während die wartenden Auto-Lenker ihren Unmut hupend kundtaten.

Die tanzende Menge brachte den Feierabendverkehr beim Heuwaage-Viadukt kurzzeitig zum Erliegen. Video: Pino Covino

Kurz vor 19 Uhr zog der Kundgebungstross, der auf bis zu 2000 Teilnehmerinnen anschwoll, in Richtung Barfüsserplatz weiter, später machte er sich über den Marktplatz zum Petersgraben auf.

Die Demonstration war nicht bewilligt. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot in der Innenstadt präsent und machte zu Beginn der Kundgebung via Megafon-Durchsage klar, dass man keine Sachbeschädigungen dulde. Andernfalls werde man einschreiten. Bis am späteren Montagabend lagen keine Meldungen über grössere Konfrontationen zwischen Demonstrierenden und Polizei vor.