Rätsel um Baselbieter SVP-Magistrat – Und plötzlich rechnen alle wieder mit Thomas Weber Der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber wird Ende Juni verkünden, ob er nochmals für den Regierungsrat kandidieren wird. Am Entscheid hängt vor allem die Zukunft seiner Partei. Leif Simonsen

Regierungsrat Thomas Weber wirkte monatelang müde. Jetzt ist er wieder aufgeblüht. Für viele ein Zeichen, dass er nochmals antritt. Foto: Lucia Hunziker

Was geht in Thomas Weber vor? Der Baselbieter Regierungsrat lässt selbst sein engstes politisches und berufliches Umfeld im Dunkeln tappen. Erst am 30. Juni will der SVPler verkünden, ob er 2023 wieder zu den Wahlen antritt. Natürlich hätte seine Partei gerne Gewissheit. Bei den anderen Regierungsräten ist seit Monaten klar, dass sie nochmals antreten.