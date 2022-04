Gefühle ohne Namen – Und plötzlich geschieht es doch: Ich breche zusammen Wie nennt man es, wenn man den grossen und kleinen Krisen des Lebens widersteht – und dann doch mit einem Mal nicht mehr kann, nur weil der Schuhbändel reisst? Dirk Gieselmann (Das Magazin)

Warum passiert das immer mir? Foto: Erli Grünzweil (Connected Archives)

Liebe Leserinnen und Leser, es ist nun schon eine Weile her, dass ich diesen Aufsatz für Sie geschrieben habe: Es war im Februar. Wie ein auf dem Postamt zwischenzeitlich verschüttgegangener und dann wie durch ein kleines Wunder doch wieder aufgetauchter Brief kommt er mit einiger Verzögerung bei Ihnen an und liegt nun, im April, vor Ihnen.