Angelica Moser strauchelt – Und plötzlich fliegt es sich nicht mehr so leicht Stabhochspringerin Angelica Moser kämpft mit Unsicherheiten, es fehlt das Vertrauen. Als im Vorjahr der Stab brach, verletzte sie sich schwer. Nun schmerzt der Fuss. Monica Schneider

Den Stab noch in der Hand, die Latte aber schon am Fuss: Angelica Moser mit misslungenem Sprung. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Sie hängt beidhändig am Stab, vermag sich gar nicht aufzurollen, lässt sich auf die Matte fallen und humpelt dann hinüber zur Tribüne, wo ihre Trainerin und ihre Mutter sie beobachtet haben. Angelica Moser ist schon der Start in den Wettkampf an den Schweizer Meisterschaften missglückt. Beim zweiten Versuch auf der Anfangshöhe von 4,35 m reisst sie und hinkt erneut davon. Ein Helfer bringt Eis, sie kühlt sich den Fuss, an dem sie sich zuvor leicht verletzt hat.