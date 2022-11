Kraft der Kunsttherapie – Und plötzlich brannte der Rollstuhl Epilepsiepatientin Susanne Dörhöfer erlebt, wie das Malen ihre innersten Gefühle an die Oberfläche bringt. Doch Therapien wie diese im Rehab Basel sind gefährdet. Darum sammelt «BaZ hilft» Spenden für die Stiftung der Klinik. Stephanie Weiss

Beim Malen kann Susanne Dörhöfer (rechts) ihre Emotionen aufs Blatt bringen. Kunsttherapeutin Sabine Marx (links) begleitet sie dabei. Foto: Pino Covino

Als Susanne Dörhöfer am Morgen von ihrem Bett in der Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie Rehab Basel aufsteht, stürzt sie. Das kommt immer wieder vor, denn die Frau mit den flammend roten Haaren leidet an einer speziellen Form von Epilepsie. Das Pflegepersonal setzt sie aus Sicherheitsgründen in einen Rollstuhl – eine Tatsache, die sie frustriert. Mit dieser Wut im Bauch kommt sie im Atelier an, wo die Kunsttherapeutin Sabine Marx sie bereits erwartet.

Nach einem kurzen Gespräch schlägt ihr die Therapeutin vor, mit der linken Hand zu malen und dabei völlig intuitiv vorzugehen.

Dörhöfer greift spontan zu den Farben Rot, Blau, Gelb und trägt diese mit der linken Hand langsam und immer in eine Richtung streichend auf das Papier. Das Bild nimmt immer mehr Formen an. Dörhöfer tritt gemeinsam mit ihrer Therapeutin zwei Schritte zurück und betrachtet es.

«Der Brand drückt meine Wut aus.» Susanne Dörhöfer, Patientin im Rehab Basel

«Das sieht aus wie ein brennender Rollstuhl – der hat sogar die gleiche Farbe wie der von heute Morgen», stellt die Malerin mit Erstaunen fest.

Tatsächlich steigen lodernde Flammen von den Rädern auf. «Es tut richtig gut, diesen Brand zu sehen, denn er drückt meine Wut aus. Nun ist der Rollstuhl dahin, und ich weiss, dass ich bald wieder ohne ihn unterwegs sein werde.»

Mit der ungeübten Hand zu malen, hilft, einen direkteren Zugang zum inneren, unbewussten Erleben zu erhalten. Foto: Pino Covino

Das Bild erinnert die beiden an einen griechischen Mythos: In der Erzählung geht ein Phoenix in Flammen auf und steigt aus seiner eigenen Asche zu neuem Glanz und grösserer Kraft auf.

Die Patientin ist selber erstaunt, wie dieses Bild vollkommen intuitiv entstanden ist. Das Ergebnis war keineswegs geplant. Weiter entdeckt die Patientin im oberen Bereich des Bildes eine gelbe Stelle, die sie als Krone identifiziert. «Man sagt doch: stürzen, wieder aufstehen, Krönchen richten und weitergehen», sagt sie mit einem Lachen.

«Schön oder nicht schön spielt keine Rolle»

An dieser Geschichte zeigt sich, wie die Kunsttherapie Themen aus dem Unbewussten hervorholen kann. Mit einfachen Mitteln, wie ein paar Farben und Papier, können so grosse Erfolge erzielt werden. Die Therapeutin nimmt dabei eine passiv-begleitende Rolle ein, sie steht unterstützend zur Seite und gibt Impulse oder interveniert. «Es ergibt sich im Prozess von selbst, was für die Patientin oder den Patienten stimmig ist», sagt Sabine Marx.

In einem zweiten Schritt und in Absprache mit ihrer Therapeutin beschliesst Dörhöfer, das Bild mit einem goldenen Hintergrund zu versehen, um dieses so sinnbildliche Malergebnis entsprechend zu würdigen.

Erleben bei ihren Patientinnen und Patienten nicht selten kleine Wunder: Die Kunsttherapeutinnen Cornelia Lorant-Wunderli und Sabine Marx (von links). Foto: Pino Covino

Für Susanne Dörhöfer, die zweieinhalb Monate im Rehab verbringt, ist es nicht das erste Mal, dass sie sich mit Pinsel und Farbe betätigt. Auch zu Hause malt sie viel, nimmt an Kursen teil und arbeitet mit unterschiedlichen Materialien. «Das macht mir sehr viel Spass, deshalb wollte ich in der Reha an der Maltherapie teilnehmen. Das ist mein absoluter Favorit», sagt sie begeistert.

Bei der Kunsttherapie, die viel mehr als nur Malen umfasst, spielt schön oder nicht schön keine Rolle, da ein Werk niemals bewertet wird. Deshalb sei sie auch für alle geeignet, erklärt Kunsttherapeutin Marx. Auch seien keinerlei Fähigkeiten oder Vorkenntnisse erforderlich.

«Beim entstandenen Bild geht es nicht um das Resultat, sondern um den Prozess, wie es entstanden ist.» Im Alltag sei man meist aussenorientiert und reagiere auf das, was andere sagten oder von einem erwarteten. «Hier geht es darum, eigene Ressourcen zu entdecken. Beim Malen kommt das hervor, was wir wirklich sind, und die innersten Qualitäten werden spürbar.» Diese Form der Therapie ist zudem geeignet, Gefühle zu klären und zu beruhigen. Dies ist insbesondere für viele der Rehab-Patienten hilfreich, denen Gravierendes widerfahren ist. Das Malen und Gestalten kann bei der Traumaverarbeitung, der Sinnfindung und beim Wiederfinden der Lebensfreude unterstützend wirken.

Kunsttherapeutin Marx erlebt dabei nicht selten kleine Wunder. «Es kam schon öfters vor, dass die Ärzte sagten, dies oder das gehe nicht – und in der Kunsttherapie ging es dann plötzlich doch. Wir haben eine grosse Kraft in uns. Diese kann man bei kreativen Tätigkeiten spürbar machen und aktivieren.»

Susanne Dörhöfer weiss sehr wohl um die starke und heilende Kraft des Malens. Diese ist ihr während des Aufenthalts im Rehab noch mehr bewusst geworden. Sie liebäugelt sogar, selber eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin in Angriff zu nehmen.

