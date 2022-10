Theaterklassiker aus Frankreich – Und Molière lebt immer weiter Eine Basler Veranstaltungsreihe zum 400. Geburtstag des französischen Autors, dessen Werke bis heute zur Aufführung kommen. Peter Burri

«Tartuffe oder Das Schwein der Weisen» am Theater Basel im Jahr 2018. Foto: Priska Ketterer / Theater Basel

Mit «La langue de Molière» umschreibt man in Frankreich gern die eigene Sprache. Das will etwas heissen. Dennoch widersetzte sich der französische Präsident im Januar dem Vorschlag, zum 400. Geburtstag des weltberühmten Komödianten und Stückeschreibers dessen Gebeine ins Pariser Panthéon zu überführen. Dort ruhen seit dem letzten Jahr auch die sterblichen Überreste von Josephine Baker, die sich in der Résistance engagiert hatte.