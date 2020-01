«Wir sind abgestumpft. Da muss man Trump fast schon gratulieren»

Der US-Senat wird bald über die Amtsenthebung von Donald Trump entscheiden. Was haben wir im ­bisherigen Impeachment-Verfahren über den Präsidenten gelernt?

Durch die Anklage gegen Trump in der Ukraine-Affäre wurde sichtbar, wie Trump die Präsidentschaft zu seinem eigenen Vorteil benutzt hat. Man musste schon vor seinem Amtsantritt bezweifeln, dass er in der Ausübung des Amtes zwischen seinem privaten und dem ­öffentlichen Interesse unterscheiden kann. Sein Verhalten in der Ukraine-­Affäre hat gezeigt: Er kann und will es nicht. Das ist schockierend, aber es ist auch nicht überraschend.