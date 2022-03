Gastfamilien-Tagebuch - Und jeden dritten Tag wird Borschtsch gekocht

23. März: Die Schule

Ich habe am Montag in der Schule angerufen. Es ging unheimlich schnell, kurze Zeit später erhielt ich per Mail die Anmeldeformulare. Wir füllten sie mit unseren Gästen aus. Schon am nächsten Tag brachte uns die Schulleiterin die Klassenzuteilung vorbei. Maiia ist jetzt bei Frau Schmid, Dascha bei Frau Sieber, die eine in der sechsten Klasse, die andere in der vierten. Das Wichtigste: Der Empfang von Lehrerinnen und Schülern ist überaus herzlich. Sofort kamen neugierige Kinder zu uns und fragten die ukrainischen Mädchen aus. Mit ihren Englischkenntnissen können sich die Primarschüler untereinander gut verständigen.

Die zwei älteren Knaben im Alter von 15 und 13 Jahren, die ich in der Sekundarschule angemeldet habe, müssen sich noch etwas gedulden. Da hat der Rektor der Schule mitgeteilt, dass man daran sei, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Er würde uns informieren, wenn es so weit sei. Inzwischen lernen wir Deutsch in unserer Stube.

Deutschunterricht mit einem Bildwörterbuch am grossen Esstisch. Foto: Lucia Hunziker

Ich habe ein russisch-deutsches Bildwörterbuch bestellt, das zwei Tage später im Haus ist. Sofort stürzen sich die ukrainischen Gäste auf das Buch. Versammeln sich am Holztisch im Wohnzimmer. Nehmen ihre Notizblöcke zur Hand. Schreiben Vokabeln. Die Familie, die Frau, der Sohn, die Zwillinge gehören zur ersten Lektion. In der zweiten geht es um die Bezeichnung verschiedener Körperteile. Wir lernen Artikel, Singular und Plural, und ich bin immer wieder gefragt, wenn es um die Aussprache der geschriebenen Wörter geht.

Auch am Tag danach ist das Wörterbuch wieder in Gebrauch, aber wie es weitergeht, das weiss ich noch nicht. Sicher wäre es wünschenswert, wenn die Ukrainerinnen Deutsch lernen könnten. Aber ob das der Staat bezahlen will? Wird der Kanton Baselland ein Angebot machen? Ein paar Tage später lese ich in der Zeitung, dass das vorgesehen ist. Jedenfalls ist die Kommunikation nicht ganz einfach. Wir verständigen uns mit Englisch und benutzen, wenn es komplizierter wird, den Google-Translator auf dem Handy. Aber auch dann sind wir oft nicht ganz sicher, ob wir uns gegenseitig verstanden haben. Immerhin können wir unseren Alltag organisieren, Behördengänge machen, Formulare ausfüllen und Lebensmittel einkaufen.