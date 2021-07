Englands Jordan Pickford – Und immer diese Frage: Ist er nun ein guter Goalie? Er ist nicht der beste Torhüter in der Premier League – aber für Englands Coach Gareth Southgate gibt es auch bei dieser EM keinen besseren als Jordan Pickford. Thomas Schifferle

Nervenstark auch unter Druck: Jordan Pickford klärt im Halbfinal vor sechs Dänen.

Foto: Catherine Ivill (Getty Images)

Gordon Banks war eine Legende, so etwas wie ein Über-Goalie, nicht nur in England, sondern in der Welt. Er wurde zum zweitbesten Torhüter des 20. Jahrhunderts gewählt. Sein Übername war «Banks of England», sein grösster Titel der Gewinn der WM 1966.

Banks hat eine Unmenge an Nachfolgern gehabt im Tor Englands, 38 genau. Peter Shilton war der beste von ihnen, mit 40 bestritt er bei der WM 1990 sein 125. und letztes Länderspiel. Es war sein fünftes Turnier.

Seit drei Jahren ist Jordan Pickford die Nummer 1 der «Three Lions». In seiner Heimat in Washington, einer kleinen Stadt bei Sunderland, wurde er «Speedy» genannt, weil bei ihm alles schnell gehen musste. Seine Geschichte handelt viel von Loyalität. Und darum ist er 55 Jahre nach Banks der Erste, der für sein Land einen Titel gewinnen kann.