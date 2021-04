Neuer Roman von Linus Reichlin – Und im Teich tanzen die Molche «Señor Herreras blühende Intuition» ist eine Art Versuchsanordnung und zeigt, wie aus einer Idee ein Buch entsteht. Durchaus witzig, im Abgang etwas mau. Markus Wüest

Der Schriftsteller Linus Reichlin (Bild) hat den Schriftsteller Leo Renz erfunden und nach Andalusien geschickt. Foto: David Biene

«Ein Schriftsteller, der ein spektakuläres Leben führt, kann nur eine Autobiografie schreiben. Aber für ein Drama musst du wie ein Teich sein. Ein Teich tut gar nichts, und plötzlich sind eines Tages Molche drin, die alle möglichen Molchsschicksale durchleben.» Das sagt der Schriftsteller Leo Renz. Aber Leo Renz ist nur eine Figur, also ein Molch, im Teich des Schriftstellers Linus Reichlin. Man beachte die identischen Initialen …

Als dieser Leo Renz, von dem wir – die Leserinnen und Leser: also Sie! – annehmen dürfen, dass er eigentlich Linus Reichlin ist, dies sagt, hockt er in Andalusien gerade in einem Auto. Wobei es jetzt natürlich durchaus interessant wäre zu wissen, wo denn Linus Reichlin sein Nahteicherlebnis hatte, als er seinen Leo Renz diesen handwerklichen Kniff – bildlich erklärt anhand der Gattung Molch – schreiben liess.