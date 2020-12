Neue Massnahmen gegen Corona – Und die Problem-Kantone bewegen sich doch Der Druck des Bundesrats wirkt: Zürich, Thurgau, St. Gallen und weitere Kantone dürften in den nächsten Tagen die Corona-Schrauben anziehen. Christoph Lenz , Daniel Schneebeli

Der Kanton Zürich berät ab Montag über neue Massnahmen gegen Corona: Personen mit Schutzmasken und Einkaufstaschen an der Bahnhofstrasse. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das Ultimatum war kaum ausgesprochen, schon klingelten in den Kantonen die Telefone. Während Innenminister Alain Berset am Freitagnachmittag den Gesundheitsdirektoren der Kantone mit hohen Fallzahlen eine letzte Frist von sieben Tagen für schärfere Corona-Massnahmen gewährte, luden Bersets Beamte die Regierungsvertreter bereits zu einer Krisen-Videokonferenz am Folgetag.

Am Samstagnachmittag nahmen Berset und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga die Vertreter von Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Tessin, Aargau und Basel-Landschaft schliesslich ins Gebet, wie verschiedene Medien berichteten. Die Stimmung sei konstruktiv gewesen, sagen Teilnehmer.