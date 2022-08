Aus Heinz Lindners Schatten ans Licht – Und der Sieger heisst: Marwin Hitz Auch wenn die Partie ausgeglichen war: Marwin Hitz leistete mit seinen starken Paraden beim 0:0 gegen YB einen grossen Beitrag zum Punktgewinn des FC Basel. Oliver Gut

Erleichterung über das «zu Null» oder Enttäuschung über die verlorenen Punkte? Bei Marwin Hitz ist es womöglich ein bisschen von beidem. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Marwin Hitz ist kein Mann der grossen medialen Worte und Emotionen. Jene, die ihn länger kennen, die sagen, das sei noch nie anders gewesen. Jene, die ihn erst kennen lernen, stellen fest: Das war schon in der Saisonvorbereitung so, als er im Trainingslager am Tegernsee erstmals zu den mitgereisten Journalisten sprach. Und es ist auch jetzt so, im Bauch des St.-Jakob-Parks, nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten BSC Young Boys.