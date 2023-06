Jason Joseph, vor Wochenfrist liefen Sie in Zofingen über 110 Meter Hürden in 13,20 Sekunden ins Ziel. Das heisst: Das WM-Limit ist erfüllt. Und das gleich im ersten Outdoorrennen …

An grossen Rennen haben Sie bisher Ihre Leistung nie ganz abrufen können. Was war in Istanbul anders?

In den Trainings geht aktuell vieles einfacher, weil ich die Abläufe aus der EM-Vorbereitung intus habe. Dasselbe gilt für meine Starts. Diese waren vielmals eine Zitterpartie, nun fühle ich mich aktuell sehr sicher dabei. Und auf der Strasse wurde ich öfter angesprochen, vor allem in Basel.

Ja. Ihr Auge ist beeindruckend. Sie weiss genau, was ich brauche. Und wir trainieren viele hürdentechnische Dinge. In Amerika war es im Allgemeinen zu sprint- und kraftlastig.

Ich möchte nichts unversucht lassen. Nicht dass ich Ende Saison sagen muss: Vielleicht ist es an diesem oder jenem gelegen. Ich will auf einer breiten Ebene abgestützt sein.

Die WM-Limite haben Sie bereits unterboten. Was soll in den nächsten Wochen noch folgen?

Was ist Ihnen wichtiger: unter 13 Sekunden zu laufen oder die Teilnahme am WM-Final?

Im nächsten Jahr stehen Olympische Sommerspiele an. Mit Jason Joseph?

Wenn diese Saison gut läuft, ist abschätzbar, was im nächsten Jahr in Paris möglich ist. Also: Sollte ich in diesem Jahr Weltmeister werden, sind auch die Chancen für Olympiagold vorhanden.