Auftakt zur Corona-Session – Und dann spricht das Parlament ein Machtwort Sieben Wochen war das Parlament in Zwangspause. Bei der viel beschworenen Rückkehr zur Demokratie scheint es, als müssten die Politiker das Streiten erst wieder lernen. Jedenfalls zu Beginn. Christoph Lenz

Immer schön lächeln: Die CVP-Nationalräte Martin Candinas und Fabio Regazzi machen ein Selfie von der Rückkehr zur Demokratie. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Lange hat das Parlament geschwiegen. Handstreichartig wurde es Mitte März in die Ferien geschickt. Unter dem ersten Schock der Corona-Pandemie schien es allen gut und recht, dass der Bundesrat das Land mit Notrecht durch die Krise steuert.

Sieben Wochen sind vergangen. Aber ja, es fühlt sich an wie sieben Jahre. Und so hat es zuletzt auch getönt: Nicht wenige Linke und Bürgerliche haben für diesen Montag die «Rückkehr zur Demokratie» angekündigt. Was passiert mit einem Parlament, das zum Schweigen verdammt ist? Verändert sich der Tonfall? Streitet es nachher umso leidenschaftlicher? Oder grad extra zurückhaltend, ja, demütig?

Um es kurz zu machen: Am Ende des Auftakttages der Corona-Session ist es, als wäre das Parlament nie weg gewesen. Die SVP im Angriff, der Rest grossmehrheitlich in der Verteidigung. Das Streiten fällt den einen also immer noch leichter als den anderen. Aber dass es zuletzt so kommen muss, ist nicht immer klar an diesem Montag.

Alle sind zufrieden

Zeitweilig scheint es in der ungastlichen Bernexpo-Halle, als ob die Erfahrung der Corona-Krise die Fronten in Bundesbern tatsächlich ein wenig aufgeweicht habe. Die Parteien zeigen sich am Morgen grosszügig mit dem Bundesrat. Sie loben seine Entscheide, verzeihen ihm seine Fehler, danken für den Einsatz. Auch jene Parteien übrigens, die noch vor wenigen Tagen jammerten, der Bundesrat habe überhaupt keinen Plan.

Und die Harmonie greift rasch auf die Landesregierung über. «Insgesamt denke ich, der Bundesrat hat ein vernünftiges Programm beschlossen», sagt Ueli Maurer irgendwann im Verlauf der Krisendebatte. Er bemerkte das eher so nebenbei, in seiner Sportlehrer-Art. Und man ertappt sich bei der Frage, warum derselbe Finanzminister kürzlich unter grössten Seelennöten der NZZ anvertraute, dass es ihm in seiner Haut nicht mehr wohl sei bei vielen dieser Bundesratsbeschlüsse.

Selbst im Nationalrat gibt es diese Momente von Ruhe, Geschlossenheit, Eintracht. Sie ereignen sich interessanterweise immer dann, wenn es um wirklich viel Geld geht. 40 Milliarden Franken für vom Bund verbürgte KMU-Sofortkredite. 6 Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung (Ausbau Kurzarbeit). 5,3 Milliarden Franken Erwerbsersatz für Selbstständige. All dies genehmigt der Nationalrat am Montagnachmittag, ohne mit der Wimper zu zucken. Kein Antrag. So beschlossen.

Streiten kommt später

Natürlich fehlt nicht der Hinweis auf die langfristigen Folgen dieser Ausgaben. Es sei nur der erste Schritt, den man jetzt beschliesse, mahnt Finanzminister Ueli Maurer. «Die Konsequenzen der heutigen Beschlüsse werden uns noch sehr lange verfolgen und begleiten.» Allein für dieses Jahr rechnet der Bund mit einem Defizit von bis zu 50 Milliarden Franken, bei Einnahmen von rund 75 Milliarden. Doch über die Details streiten mögen die Nationalräte zum Auftakt der Corona-Session nicht. Das hat Zeit.

Es gibt sie also durchaus, die transformative Kraft der Corona-Krise. Die ideologische Gräben überwindet. Die das Parlament zusammenrücken lässt. Aber man glaubt an diesem Montag zu spüren, wie diese Kraft im Verlauf des Tages nachlässt. Wie die Routine zurückkehrt – und mit ihr die Streitlust.

«Schamlos ausgenutzt»

Sie zeigt sich vorab bei jenen Posten, die nicht jahrzehntelange finanzpolitische Folgewirkungen nach sich ziehen werden. So etwa bei den Mietkosten für das Kongresszentrum an der Berner Peripherie, in dem die ausserordentliche Session stattfindet. Die Infrastrukturkosten schlagen mit 2,1 Millionen Franken zu Buche. Für SVP-Finanzpolitiker Pirmin Schwander ist dieser Betrag relativ nahe am Wucher. Er wirft der Hausherrin, der Bernexpo Groupe, vor, die aussergewöhnliche Lage «schamlos ausgenutzt» zu haben. «Diese Organisation verdient es nicht, unterstützt zu werden.» Schwanders Antrag, die Mietkosten pauschal um eine halbe Million Franken zu reduzieren, findet jedoch ausserhalb der SVP kaum Unterstützung.

Ungastlich und weitläufig: SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger verschafft sich zu Beginn der Corona-Session einen Überblick in der Bernexpo-Halle. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Dieselben Fronten finden sich bei der Kürzung der Nothilfe für Kulturschaffende, auf die die SVP vergeblich drängt. Und bei der Beschaffung von Schutzmaterial. 2,45 Milliarden Franken hat der Bund dafür budgetiert. SVP-Unternehmer Franz Grüter ist jedoch überzeugt, dass die Beamten mit massiv überhöhten Preisen gerechnet haben. Seine Forderung, das Budget um 600 Millionen Franken zu reduzieren, findet jedoch keine Mehrheit. Wenn man den Betrag im Budget kürze, habe man nicht gespart, erklärt SP-Finanzpolitikerin Barbara Gysi. «Schlussendlich muss das Material zu dem Preis beschafft werden, den man erhält.»

Ähnlich erfolglos rennt die Linke am späten Montagabend gegen die Hilfe für die Luftfahrtbranche an. Etliche Versuche, die Bürgschaftskredite an Rahmenbedingungen zu knüpfen, scheitern. So ist das Parlament zwar zurückgekehrt, es hat aber in den grossen Linien überall die Position des Bundesrats bestätigt.

Endlich, ein Machtwort!

Einzige Ausnahme ist ein 100-Millionen-Notpaket für Krippen und Kitas. Der Bundesrat hat Anfang April entschieden, sich nicht an deren Einnahmeausfällen zu beteiligen. «Bitte, das ist Aufgabe der Kantone! Der Bund hat sich hier nicht zu beteiligen», erklärte Ueli Maurer gestern im Ratssaal.

Eine Mitte-links-Mehrheit sieht das anders. Mit 130 zu 60 Stimmen entscheidet sie, dass der Finanzminister 100 Millionen für die familienergänzende Kinderbetreuung lockermachen muss. Ein kleiner Betrag, gemessen an den übrigen Ausgabeposten. Aber ein symbolkräftiger Entscheid für das Parlament. Ein Machtwort. Die Demokratie, sie ist wirklich zurück.