Tour de France Femmes – Und dann schlagen sie doch noch zu Die Favoritinnen im Team von Marlen Reusser mussten am wichtigsten Rennen mit vielen Rückschlägen kämpfen. Wie die Fahrerinnen das Blatt ganz am Schluss wendeten. Pia Wertheimer

Marlen Reusser reist nach ihrer Leistung an der Tour de France als klare Favoritin im Zeitfahren an die Weltmeisterschaften nach Glasgow. Foto: Thomas Maheux

Sieben fordernde Etappen lang hatte sich Marlen Reusser an der Tour de France Femmes aufgeopfert. Sie hatte Windschatten gespendet, Ausreisserinnen gejagt und am alles entscheidenden Col de Tourmalet – wie so oft – ein Loch zugefahren, das zwischen ihrer Teamleaderin Demi Vollering und der Spitze klaffte. Alles, um der Holländerin ihren Traum zu ermöglichen. Und dennoch: Der Bernerin blieb genug Kraft, um das abschliessende Zeitfahren souverän für sich zu entscheiden.