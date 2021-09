Tennis-Shootingstar Emma Raducanu – Und dann narrt sie ihre zwei Millionen Follower Die 18-jährige US-Open-Siegerin geht mit dem Rummel um sich auf verblüffende Weise um. Sie könne so viel verdienen wie Roger Federer, wird schon spekuliert. Simon Graf

Emma Raducanu an der Londoner Fashion Week – als neue Botschafterin von Luxusjuwelier Tiffany. Foto: James Peltekian (Keystone)

Ach, wie lange mussten die Engländer untendurch in den Sportarten, die sie einst erfunden hatten! Als sie an der EM immer weitermarschierten, war die Fussballhymne «Football’s Coming Home» wieder in aller Munde. Es reichte im Final gegen Italien dann doch nicht ganz. Dafür hat mit dem US-Open-Triumph von Emma Raducanu Tennis «nach Hause» gefunden – es war der erste Grand-Slam-Titel einer Britin, seit Virginia Wade 1977 in Wimbledon gesiegt hatte.

Der Staatssender BBC war ob Raducanus Exploit so entzückt, dass er am vergangenen Freitag das «Homecoming» Raducanus gross aufzog und live übertrug. Und weil in New York Joe Salisbury in Mixed und Doppel und Gordon Reid und Alfie Hewett im Rollstuhldoppel gewonnen hatten, durften sie sich ebenfalls feiern lassen. Aber natürlich drehte sich alles um Emma, der britische Juniorinnen und Junioren Fragen stellen durften.