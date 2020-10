Abgänge beim FC Basel – Und dann ist auch Omar Alderete weg Erst Blas Riveros, dann Kemal Ademi – und schliesslich Alderete: Was heisst das, wenn der FCB innerhalb von nur sechseinhalb Stunden drei Profis abgibt? Ein Über- und Ausblick. Oliver Gut , Tilman Pauls

Hat jetzt einen Koffer in Berlin: Omar Alderete. Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Gerüchte gab es schon seit Wochen um mehrere Spieler des FC Basel. Und in den letzten Tagen, da gab es ein bisschen mehr. Doch was dann an diesem Montag passiert, an dem für einen Wechsel in so viele Ligen das Transferfenster schliesst, das hat der FCB so noch nicht erlebt. Gemessen an der Verkündungszeit der Communiqués gibt er in nur sechseinhalb Stunden drei Profispieler ab.