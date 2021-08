Ein Fotograf aus Horgen erzählt – «Und dann gab Charlie Watts dem Buben seine Drumsticks» Die Welt trauert um den Schlagzeuger der Rolling Stones. Zur Fangemeinde gehört André Springer; der Horgner hat mit Charlie Watts gearbeitet. Christian Dietz-Saluz

Der verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts bei einem Konzert mit den Rolling Stones in Zürich. Archivfoto: André Springer

Wenn sich die Nachricht vom Tod eines Rockmusikers wie ein Lauffeuer in allen Medien verbreitet, ist ein Grosser gestorben. Dieses Attribut trifft auf Charlie Watts zu, der seit 1962 Schlagzeuger der ältesten und berühmtesten Rockband der Welt, den Rolling Stones, war. Der Engländer ist am Dienstag in London im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der Horgner Fotograf André Springer verbrachte viel Zeit mit dem Drummer und den Rolling Stones. Seit 2006 begleitete er die Band auf ihren Europatourneen. Er erfuhr noch vor den News-Agenturen von Watts Tod. «Die Nachricht hat mich getroffen, aber nicht überrascht», sagt er. «Die Medienmitteilung vor einer Woche, dass die Band ohne Charlie auf Tournee geht, kam mir schon verdächtig ernst vor.»