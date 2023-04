Drei FCB-Spieler glänzen gegen Nizza – … und Dan Ndoye kann es doch! Zeki Amdouni, Dan Ndoye und Michael Lang waren beim 2:2 gegen Nizza die drei auffälligsten Spieler des FC Basel. Wo sie stehen – und worum es für sie in Zukunft geht. Oliver Gut Tilman Pauls

Schnell wie der Wind, provoziert er den Elfmeter zum 1:0: Dan Ndoye (links) gegen Jean-Clair Todibo. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Zeki Amdouni: Frage der Zeit

Vertraglich ist die Sache klar: Zeki Amdouni ist bis Ende Juni 2024 leihweise an den FC Basel gebunden. Dabei existiert für Rotblau eine Kaufoption auf eine definitive Übernahme von Lausanne-Sport, die leicht variabel formuliert ist: Machen die Basler Verantwortlichen bis Ende dieser Saison davon Gebrauch, ist der Betrag ein wenig tiefer, als wenn sie erst danach aktiv werden. So oder so darf man von rund drei Millionen Franken ausgehen, die man an Lausanne-Sport überweisen muss.